„Masse ist nicht gleich Klasse, Kollegen“

Bad Mergentheim.„Nach wie vor ist der städtische Haushalt geprägt von hohen Schulden, großen Aufgaben und einem überschaubaren monetären Rahmen für die politische Zukunftsgestaltung der Stadt“, leitete Klaus Dieter Brunotte seine Stellungnahme für die SPD-Fraktion ein. Auch er verwies auf die geplante millionenschwere Netto-Neuverschuldung und die SPD-Sorgen zur Entwicklung des Schuldenstandes.

Die Investitionen in eine neue Grundschule und den Ausbau der Kinderbetreuung trage die SPD gerne mit, so Brunotte, der weiter für eine Zusammenstellung der Sanierungsmaßnahmen in den Freibädern und eine digitale Aufrüstung aller Schulen warb.

Neue Baugebiete müssten nach einem nachfrage-orientierten Prioritätenprinzip entwickelt werden. In der Kernstadt sei der Bebauung zentrumsnaher Flächen Vorrang einzuräumen, schon allein wegen des geringeren Landschaftsverbrauchs. Ein guter Anfang wäre auf dem Rudolph-Areal hinter dem Toom-Baumarkt zu machen.

„Ein Stadtstrand wäre eine schöne Ergänzung unserer Attraktivität für Familienurlauber“, so Brunotte. „Jetzt ist es um den Strand wieder still geworden, was wir scharf missbilligen. Unsere Jugend hat sich sehr auf einen Stadtstrand gefreut und sich bekanntermaßen beim Besuch der Kommission für die Landesgartenschau beeindruckend dafür engagiert.“

Weiter erklärte er: „Wir sind für eine erneute Bewerbung um die Landesgartenschau, denn wir denken, dass die Stadt ein moralisches Anrecht auf eine Berücksichtigung erworben hat nach der schäbigen Zurücksetzung Bad Mergentheims“ in der Auswahlrunde 2018.

„Längst beschlossen ist der Umbau der Toilettenanlage in der Grundschule Au, um sie für die Kinder sicherer zu machen. Doch die Verwirklichung lässt auf sich warten“, monierte Brunotte.

Zum Stellenplan sagte er: „Wir begrüßen, dass – wie wir dies beantragt haben – strukturelle Änderungen im Bereich des Bauhofs bis zur Vorlage einer neuen Gesamtkonzeption zurückgestellt wurden. Wir begrüßen auch den Antrag der Grünen, ein Personalentwicklungskonzept zu erstellen und regelmäßig anonyme Befragungen der Rathaus-Mitarbeiter zu deren Zufriedenheit durchzuführen.“

Die Art der Beförderungen und Höhergruppierungen in der Stadtverwaltung habe zuletzt zu mancherlei Irritationen im Haus geführt. „Uns sind zwölf Kündigungen allein in diesem Jahr bekannt, die anscheinend mit Missständen in Zusammenhang stehen“, so der Sprecher der SPD-Fraktion.

Als Missstand sieht Brunotte auch die Antragsflut im Zuge der nicht-öffentlichen Haushaltsvorberatungen: „In diesem Jahr wurden von den Fraktionen nicht weniger als 157 Anträge zum Haushalt gestellt, übrigens etwa zwei Drittel davon von der CDU-Fraktion.

Unter den 157 Anträgen waren 64 Arbeitsaufträge für die Verwaltung. Das nimmt allmählich astronomische Formen an und führt dazu, dass Sitzungen – unzumutbar – bisweilen bis weit nach Mitternacht dauern und auch die Verwaltung über Gebühr zeitlich belastet wird.

Dadurch wird die Arbeit der Verwaltung für den Bürger verzögert, was wiederum zu Unmut in der Bevölkerung führt. Nicht wenige der Anträge waren überflüssig und unnötig.

Masse ist nicht gleich Klasse, Kollegen! Mäßigen wir uns!"

