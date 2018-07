Matheüberraschungfür Grundschüler

Anzeige

Bad Mergentheim.Wenn die Studierenden sich im Sommer in die Praxisphase verabschieden, wird es still am Campus Bad Mergentheim. Aber im Juli hallten Kinderstimmen und fröhliches Lachen durch die Räume im Schloss – die „Mathe-Kids“ sind angekommen. An zwei Terminen öffnete der kleinste DHBW-Campus den Studierenden von morgen – Drittklässlern der Turmbergschule Königshofen und der Grundschule Stadtmitte Bad Mergentheim – seine Pforten für eine Reise in die Welt der Mathematik. Aus Königshofen waren 30 Mädchen und Jungen angereist, aus Bad Mergentheim 22 Kinder, jeweils begleitet von zwei Lehrkräften. Eine spannende Reise in die Welt des Zahlenteufels wurde unternommen. Die Mathe-Kids waren mit Eifer bei der Sache, stellten Fragen und übernahmen kleine Aufgaben. dhbw