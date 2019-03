Max Uthoff mit „Moskauer Hunde“

Bad Mergentheim.Max Uthoff kommt am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in den Kursaal in Bad Mergentheim (Lothar-Daiker-Strasse 1).

Er ist ein Kabarettist mit Leib und Seele, der unzählige Preise für sein Tun erhalten hat – unter anderem den Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis, den Bayrischen und Deutschen Kabarettpreis und zuletzt den Umwelt-Medienpreis. Als Moderator der „Anstalt“ ist er regelmäßig im ZDF zu sehen. Sein neues Bühnenprogramm heißt „Moskauer Hunde“.

Verbringt man diesen Abend mit Max Uthoff, wird ein anderer Mensch aus einem: Zwei Stunden älter und mit weniger Geld in der Tasche. Aber sehnen sich nicht alle nach Veränderung? Eben. Oder war es das, was wir am meisten fürchten? Woher soll man das schon wissen? Weitere Infos unter Internet www.maxuthoff.de pm

