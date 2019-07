Maximale Nabenhöhe 150 Meter

Thomas Tremmel (CDU) bat die Stadt, im Weberdorf einzuschreiten, weil dort auf einem Spielplatz Jugendliche immer wieder nachts für Ärger unter den Anwohnern sorgen. OB Glatthaar sagte die Prüfung der Situation zu.

„Hat die Stadt Grundstücke, auf denen gespendete Bäume für den Klimaschutz gepflanzt werden können?“, fragte Jochen Flasbeck (Freie Wähler). „Ja, die gibt es“, antwortete der OB und bat Interessenten, sich auf dem Rathaus zu melden.

Die Stadt Bad Mergentheim ist mit 51,36 Prozent Mehrheitsgesellschafter beim Stadtwerk Tauberfranken. Die CDU möchte, dass dies so bleibt, und stellte daher einen Antrag. Andreas Lehr (CDU) sprach von einem „unabdingbaren Interesse der Stadt, dass sie diese Stellung dauerhaft behält, um ihren Einfluss auf die Gesellschaft zu sichern“. Thomas Tuschhoff (Grüne) sah den Antrag als unnötig an, weil der Gemeinderat immer die Entscheidungsgewalt habe. Man müsse aber auch die Entwicklungen am Energiemarkt im Blick behalten und überlebensfähige Strukturen ermöglichen, so Tuschhoff. Klaus-Dieter Brunotte (SPD) warf ein, dass es schon lange ein klares Bekenntnis des Rates zu den Anteilsverhältnissen gebe, während Josef Wülk (Freie Wähler) das Ganze als „vorsorglichen Antrag“ einstufte, dem man zustimmen könne. Dr. Klaus Hofmann (CDU) sprach von einem Zeichen an den Aufsichtsrat, das schließlich mit 25:5-Stimmen (nur die Grünen waren dagegen) erfolgte.

Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Sondergebiet Diabetesdorf“, Althausen, wurde einstimmig gefasst.

Mit der Ausführung der Landschaftsbauarbeiten (Spielplatz) am neuen Kindergarten im Auenland beauftragte das Gremium die örtliche Firma Herkner Gartengestaltung zum Preis von 82 000 Euro.

Der Baubeschluss für ein „Auenbiotop“ bei Edelfingen fiel einstimmig.

Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebiets „Hohe Äcker IV“, Löffelstelzen, erfolgt außerhalb des Haushalts.

Der Verkaufspreis für den Großteil der Bauplätze im Gebiet „Bandhaus IV, Teil 2“, Edelfingen, wurde auf 150 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Für eine Hausgruppe und den Geschosswohnungsbau wird der Preis in einem eigenständigen Verfahren bestimmt. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde dies so beschlossen.

Einstimmig stellten die Stadträte den Jahresabschluss 2017 fest.

Im Juli 2017 hat der Gemeinderat eine Gestaltungs- und Erhaltungssatzung beschlossen. Darin heißt es: „Anlagen für Solarthermie und Photovoltaik sind im historischen Stadtkern auf Dachflächen nur zulässig, wenn sie dort von der öffentlichen Verkehrsfläche nicht einsehbar sind.“ Thomas Tuschhoff (Grüne) wünschte sich nun für das Gebiet hinter dem Unteren, Mittleren und Oberen Graben eine zweite Zone, in der etwas mehr erlaubt ist in Sachen Photovoltaik. Dem widersprach die Stadtverwaltung aus Gründen der Rechtssicherheit und Hanspeter Fernkorn (CDU) forderte „konsequent zu bleiben“. Nachdem OB Glatthaar Gesprächsbereitschaft signalisierte, zog Tuschhoff einen gestellten Antrag auf Änderung der bestehenden Satzung wieder zurück.

Die Erhöhung der Gebühren für die Jugendmusikschule wurde einstimmig beschlossen.

Jährlich erhält die Kurverwaltung einen Zuschuss aus der Stadtkasse. Für 2019 werden 540 000 Euro überwiesen. Bei einer Gegenstimme wurde dies abgesegnet.

Weitere einstimmige Wahlen ergaben: Personalauswahlkommission: Katrin Löbbecke, Manuela Zahn, Hanspeter Fernkorn, Thomas Tuschhoff, Josef Wülk, Ingeborg Basel, Prof. Hans-Werner Springorum. Gemeinsamer Ausschuss für den Ganztageskindergarten Auenland: Manuela Zahn, Susanne Schrodt. Vertreter Aufsichtsrat Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH: Karl Kuhn, Hubertus Hettenbach, Hariolf Scherer, Dr. Alexandra Kurfeß, Thomas Tuschhoff, Hermann Dehner, Klaus-Dieter Brunotte. Partnerschaftskomitee Städtepartnerschaften: Bernhard Gailing (Gesamtvorsitz und Abteilungsleitung Digne-les-Bains), Klaus-Dieter Brunotte (Abteilungsleitung Borgomanero), Patrick Kress (Abteilungsleitung Ste.-Marie-du-Mont) – die Abteilung Fuefuki bleibt zunächst unbesetzt. sabix