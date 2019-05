Maximilian Joachim übernimmt Kreisvorsitz

Bad Mergentheim.Maximilian Joachim aus Dittigheim ist der neue Kreisvorsitzende der Jungen Union. Er folgt auf Andreas Lehr, der nach 14 Jahren in diesem Amt zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Die Junge Union Main-Tauber hatte sich in Bad Mergentheim zu ihrer Kreisjahreshauptversammlung eingefunden. Der Kreisverband habe sich in der Amtszeit Lehrs laut Pressemitteilung der Jungen Union mit seinen 650 Mitgliedern zum größten der 42 Kreisverbände in Baden-Württemberg entwickelt. Viele neue Mitglieder seien gewonnen und neue Ortsverbände im ganzen Kreisgebiet gegründet worden.

Der Einsatz von Lehr wurde auch vom CDU-Kreis- und Landtagsfraktionsvorsitzendem Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, der Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken sowie vom CDU-Bezirksvorsitzenden Steffen Bilger gelobt. Auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn und der Assamstadter Bürgermeister Joachim Döffinger übermittelten Grüße. In seinem Rechenschaftsbericht ging Lehr auf die gute Entwicklung des Kreisverbandes in den zurückliegenden Jahren ein. Diese sei nur durch den großen Zusammenhalt und das gute Miteinander möglich gewesen, sagte er. Und fügte hinzu: „Wir wollen auch weiterhin die Stimme der Jugend im ländlichen Raum sein.“

Andreas Lehr bescheinigte den Mitgliedern im Kreisvorstand und den Vorsitzenden in JU und CDU sowie den Vereinigungen ein „gutes Miteinander und gute Unterstützung“. Der größte Schatz der Jungen Union seien die Mitglieder und der direkte Draht zu den jungen Menschen vor Ort“, so Lehr abschließend.

Seinem Nachfolger und der Jungen Union wünschte er viel Erfolg und Freude in der politischen Arbeit. Als stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Main-Tauber und in der kommunalpolitischen Arbeit werde er die Junge Union weiterhin unterstützen. Zum neuen Kreisvorsitzenden wurde dann Maximilian Joachim gewählt. In seiner Antrittsrede machte er deutlich, dass die Junge Union Main-Tauber weiter nahe an den Bürgern, ihren Meinungen und Interessen im Landkreis bleiben werde. „Politik muss die Menschen mitnehmen und besonders junge Leute begeistern. Wir müssen die richtigen Themen und Worte finden und die Meinung der Bürgerschaft ernst nehmen und ernsthaft vertreten.“

Die junge Generation müsse die politische Zukunft gestalten und die Themen selbst in die Hand zu nehmen. Die Junge Union Main-Tauber wolle hierbei Ansprechpartner und Sprachrohr sein.

Joachim dankte in seiner neuen Position Andreas Lehr für sein Engagement in den zurückliegenden Jahren. Zur Ernennung zum Ehrenvorsitzenden überreichte er ihm die Ernennungsurkunde und einen Wappenschild des Holzschnitzers Heinz Theobald. ju

