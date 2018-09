MdL Petra Krebs spricht über Pflege

Bad Mergentheim.Der demographische und gesellschaftliche Wandel verändern das Gesundheitswesen. Petra Krebs, gesundheitspolitische Sprecherin und Sprecherin für Pflege und Seniorinnen der grünen Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, engagiert sich für eine qualitativ hochwertige Notfall- und Gesundheitsversorgung sowie gute häusliche und ambulante Pflege im eigenen Quartier. Der Mensch steht für Krebs dabei im Mittelpunkt ihres politischen Handelns. Die gelernte Krankenschwester ist seit 2009 Gemeinderätin in Wangen im Allgäu und seit 2016 Abgeordnete im Landtag. Sie kommt am Mittwoch 26. September, um 19 Uhr ins Mittelstandszentrum Tauberfranken, Johann-Hammer-Straße 24 bis 26 in Bad Mergentheim. Veranstalter ist der Kreisverband Main-Tauber der Grünen. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018