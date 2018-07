Medaillenregen für Edelfingen

Anzeige

Armin Ulshöfer bewies seine Treffsicherheit auch in einer weiteren Großkaliberdisziplin, bei der mit dem Unterhebelrepetiergewehr 20 Schuss kniend und 20 Schuss stehend freihändig auf eine Ringscheibe in 50 Meter Entfernung abgegeben wurden. Im starken Starterfeld errang er den ersten Platz und wurde Landesmeister. Guido Deißler belegte hier den zehnten Platz.

Bei der Disziplin Einzellader Westernlangwaffe wurde auf eine Elchscheibe in 50 Meter geschossen. Deißler wurde in dieser Disziplin Landesmeister. Armin Ulshöfer durfte Silber in Empfang nehmen.

In einer weiteren Disziplin Unterhebel (Winchester) Kleinkaliber war das Ziel ebenfalls die Elchscheibe, in der sich eine Ringwertung befindet. In dem starken Starterfeld durfte sich Armin Ulshöfer auf einen ersten Platz freuen und wurde Landesmeister. Guido Deißler belegte den sechsten Rang.

Auch die Westernrevolverdisziplinen wurden von den Edelfinger Schützen Armin Ulshöfer und Guido Deißler geschossen. Ziel war eine Ringscheibe in 25 Meter Entfernung. Hierbei durfte Armin Ulshöfer dicht gefolgt von Guido Deißler beim Großkaliberrevolver die Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Guido Deißler und wurde Vizelandesmeister.

Bei der Disziplin Revolver Kleinkaliber erreichte Armin Ulshöfer den zweiten Platz. Guido Deißler musste sich mit dem dritten Platz zufrieden geben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.07.2018