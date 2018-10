Medien im Fokus

Bad Mergentheim.Eine Umfrage des Forschungsinstituts Forsa zum Vertrauen in Institutionen zeigt einen deutlichen Vertrauensverlust in die Medien. Das Radio, die Presse und das Fernsehen büßten gegenüber den Vorjahren einige Prozentpunkte ein. Dagegen zeigen andere aktuelle Studien zum Medienvertrauen, dass das Ansehen von Zeitungen und Fernsehen wieder gestiegen ist, aber die Skepsis gegenüber dem Internet weit verbreitet ist. Wie es in Deutschland um das Vertrauen in die Medien tatsächlich steht, beleuchtet Claudio Höll von der Universität Würzburg in einem Vortrag, der am Mittwoch, 17. Oktober im Katholischen Gemeindehaus Bad Mergentheim stattfindet. Im Gepäck hat er aktuelle Zahlen vom Lehrstuhl für Wirtschaftsjournalismus, der regelmäßig das Vertrauen der Menschen in die Medien untersucht und vergleicht. Erörtern wird er auch die Gründe für die Entwicklung des Medienvertrauens. Und es geht um journalistische Ansätze zur Zurückgewinnung bzw. Stärkung der Glaubwürdigkeit der Medien.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Ein Teilnehmerbeitrag wird erhoben. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung Dekanat Mergentheim. keb

