Medikamente bei einer Krebserkrankung

Bad Mergentheim.Eine Krebsdiagnose bringt viele Veränderungen im Leben der Betroffenen mit sich. Die Behandlungen wirken sich oft auf den ganzen Körper aus. Um Patienten und deren Angehörige in dieser Situation zu unterstützen, veranstaltet das Onkologische Zentrum Tauberfranken (OZT) im Caritas-Krankenhaus einmal im Monat Patientenschulungen. Am Mittwoch, 22. Mai, informiert der Fachapotheker für klinische Pharmazie, Stefan Sambeth, über den richtigen Umgang mit Medikamenten während der Krebstherapie. Medikamente gegen Krebs sollen Tumorzellen abtöten oder zumindest deren Wachstum hemmen. Sie werden für jeden Patienten individuell dosiert. Hierdurch soll eine optimale Wirksamkeit bei bestmöglicher Verträglichkeit erreicht werden. Mittlerweile stehen immer mehr Krebsmedikamente als Tabletten oder Kapseln zur Einnahme zur Verfügung. Dies bedeutet für den Patienten eine größere Unabhängigkeit und ein normaleres Leben, da sich die Zahl der Klinik- beziehungsweise Praxisbesuche vermindert. Allerdings übernehmen die Patienten bei einer solchen oralen Krebstherapie auch mehr Eigenverantwortung. Denn diese Krebsmedikamente zum Einnehmen sind ebenso stark wirksam und mit Nebenwirkungen behaftet wie eine Infusion oder Injektion. Stefan Sambeth gibt praktische Tipps zum Umgang mit den Krebsmedikamenten im Alltag und geht dabei auch auf die Frage ein, welche Wechselwirkungen mit Lebensmitteln wie Grapefruits oder Knoblauch entstehen können. Außerdem bleibt den Patienten Zeit, Fragen an den Referenten zu richten. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Konferenzraum Halle. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019