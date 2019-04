Meditativ-besinnlich am „Oasentag“

Bad Mergentheim.Sich einen Tag Ruhe schenken, einen Tag innehalten mit geistlichen Impulsen und einem meditativen Spaziergang, in der Geschichte der Emmaus-Jünger das Osterfest nachklingen lassen. All das will die Evangelische Kirchengemeinde am Samstag, 27. April, von 10 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum gemeinsam mit seinen Besuchern tun. Der „Oasentag“ wird angeleitet von Pfarrerin Regina Korn und Diakon Hans-Jürgen Hinnecke. Flyer mit näheren Informationen liegen in der Schlosskirche und im Gemeindezentrum aus. Anmeldung bis Gründonnerstag, 18. April, unter E-Mail Pfarramt.Bad-Mergentheim-Nord@elkw.de oder unter Telefon 07931 / 959531.

