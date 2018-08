Mehr Gäste in der Kurstadt

Anzeige

Der Sommer bringt für die Kurstadt noch eine andere Entwicklung im Tourismus: Der neue Wohnmobilstellplatz ist fertig. Dieser war Ende 2017 in den Bereich des Volksfestplatzes verlegt, erweitert und deutlich aufgewertet worden. Es gibt jetzt 30 statt 20 Stellplätze, dazu WLAN, eine Prospektauslage und einen Plakataushang. Zuletzt wurden noch in Zusammenarbeit mit dem Wildpark 14 Tafeln mit unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen Bad Mergentheims fertiggestellt. Der attraktivere Platz für die Wohnmobil-Urlauber hat sich bereits ausgezahlt: Er verzeichnete in den vergangenen Monaten rund 30 Prozent mehr Ankünfte und Übernachtungen als der Vorgänger.

Für Oberbürgermeister Udo Glatthaar ist die erfolgreiche erste Jahreshälfte Ansporn, weiter am touristischen Aufschwung der Stadt zu arbeiten: „Wir haben mit allen Akteuren gemeinsam in den vergangenen Jahren viel erreicht und uns ambitionierte Ziele gesteckt. Deshalb wollen wir bis zum Jahresende 2018 das angekündigte touristische Entwicklungskonzept als strategische Planung für die nächsten Jahre erarbeitet haben.“

Ziel müsse es sein, dass sich der nachhaltige touristische Aufschwung, den die Stadt seit 2014 erlebe, weiterhin fortsetze. Auch neue Veranstaltungshöhepunkte wie der im Juli vorgestellte Main-Tauber-Weihnachtscircus auf dem Volksfestplatz würden dazu beitragen, dass Bad Mergentheim gut aufgestellt sei, blickt Glatthaar optimistisch nach vorn. stv

