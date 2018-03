Mehr Mitglieder, attraktives Programm

Anzeige

Schriftführer Steffen Otremba verwies in seinen Ausführungen auf die Berichte der einzelnen Funktionsträger. In den Vorstandsitzungen wurde die Neustrukturierung des Übungsgeschehens behandelt. Er freue sich, im Rahmen seiner Tätigkeit weiterhin zur Pflege der Kampfkunst in Markelsheim betragen zu können. Für die erkrankte Koordinatorin Ingrid Schmeißer erläuterte der Vorsitzende das Programm des Vereins im letzten Jahr, das wieder vollgepackt war mit sportlichen Terminen und Unternehmungen außerhalb des Übungsbetriebs. Als da u.a. wären diverse Lehrgänge und die zwischenzeitlich schon traditionelle „Toskana-Woche“, das Jahresabschlussüben mit geselligem Abschluss, die Bootsfahrt der Kindergruppe, Herbstlehrgang in Gunzenhausen und die Weihnachtsfeier.

Kassenwartin Martina Uhl konnte eine ausgeglichene Bilanz vorlegen, womit die Abteilung weiterhin auf einer gesunden finanziellen Basis stehe. In ihren Grußworten würdigte Ortsvorsteherin Claudia Kemmer das vielfältige Engagement des rührigen Vereins im sportlichen und geselligen Leben der Weinbaugemeinde.

Von hier aus werde die Kampfkunst in die Region getragen. Bemerkenswert der hohe Anteil an Vereinsmitgliedern, die fast seit Gründung des Vereins vor 21 Jahren mit dabei sind. Dies sei aber nur möglich, wenn man sich gut versteht und die Kameradschaft stimmt, was sei bei den Markelsheimer Kampfkünstlern der Fall sei.

Der für die Ehrung zuständige Stellvertretende Vorsitzende Klemens Leuchs ehrte für 20 Jahre Mitgliedschaft Ulrich Ehrmann, Ilse Ruck und Rudi Kemmer, für zehn Jahre Harald Schmitt. In diesem Zusammenhang würdigte Leuchs das persönliche große Engagement des Vorsitzenden, Mitbegründers und der Seele des Vereins, Helmut Schmeißer. habe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018