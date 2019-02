Mehr öffentliche WLAN-Hotspots vorgesehen

Bad Mergentheim.In der Kernstadt und in den Stadtteilen sollen weitere öffentliche WLAN-Hotspots entstehen.

Dieser Forderung der CDU-Fraktion schlossen sich auch die Freien Wähler, die Grünen, die SPD, der einzige FDP-Stadtrat und Oberbürgermeister Udo Glatthaar ohne Zögern an.

Zeitnah

Die Stadtverwaltung wurde einstimmig beauftragt, zeitnah und in Abstimmung mit dem Stadtwerk Tauberfranken einen Ausbauplan mit Darstellung der Kosten vorzulegen.

Lob fürs Stadtwerk

CDU-Fraktionschef Andreas Lehr sprach von gut angelegten Investitionen und sein Fraktionskollege Alexander Hay lobte gar das Stadtwerk für deren gute Arbeit bei den bisherigen Hotspots in der Kernstadt und drückte seine Hoffnung aus, dass so auch das Telefonieren über das Internet in den Stadtteilen und an vielen anderen Plätzen bald einfacher werde. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019