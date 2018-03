Mehr Teilnehmer bei den Sportgruppen

Anzeige

Barbara Reiser sprach unter dem Punkt Verschiedenes unter anderem die Auswahl des Freilicht-Theaters an und stellte die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten vor. Das Votum war eindeutig und fiel auf das Tempele in Niederstetten.

Ilona Link, eine der Leiterinnen der Sportgruppen, berichtete über die aktuelle Situation dieser Gruppen. Erfreulich ist hier, dass die Teilnehmerzahl bei den Sportgruppen zugenommen hat. Sie gestalten das Programm möglichst abwechslungsreich und die rege Teilnahme bestätigt, dass die Mischung stimmt und es ein „rundes Programm“ ist was angeboten wird.

Ortsvorsteherin Birgit Teufel sagte, dass die Landfrauen über Stuppach hinaus ein Aushängeschild der Gemeinde seien.

Manuela Schuler in Funktion der Kreisgeschäftsführerin stellte verschiedene Kurse der Landfrauen Main-Tauber vor, die in der nahen Zukunft starten.

Dies sind beispielsweise Vorträge und Schulungen zum Thema Facebook, Social Media, ein Word-Kurs und ein Excel-Kurs, ein Babyschwimmkurs etc.

Guter Service

Margret Beck dankte den Stuppacher Landfrauen für die gelungene Ausrichtung der Herbstarbeitstagung, den guten Service und die angebotenen Köstlichkeiten.

Danach standen die Wahlen des Vorstandes an. Der gesamte Vorstand stellte sich zur Wiederwahl, gleichzeitig wurde jedoch auch abgefragt, ob eine der anwesenden Landfrauen gerne in das Team möchte, um sich an der Vereinsarbeit zu beteiligen. Die Wahl wurde durch die Damen des Kreisvorstandes geleitet.

Wiedergewählt

Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. Somit konnte die Wahl sehr zügig stattfinden und der Vorstand bleibt unverändert. Barbara Reiser, Silke Dörr und Gertrud Herrmann sind die drei Vorsitzenden, Kassiererin ist Martina Schmeiser, Schriftführerin Regina Albrecht und die Beisitzerinnen sind Gisela Schmieg, Petra Hofmann und Birgit Nuß.

Margret Beck bedankte sich bei den wiedergewählten für die Bereitschaft für weitere drei Jahre in der Vereinsarbeit tätig zu sein und wünschte dem „neuen Vorstand“ alles Gute bei der Arbeit.

Ein vorbereitetes Büfett mit leckerem Essen bildete den Ausklang des harmonischen Abends rund um die Hauptversammlung. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018