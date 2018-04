Mehr Zufriedenheit mit Yoga

Anzeige

Bad Mergentheim.Beim Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness, gibt es verschiedene Yogaangebote. Wenige freie Kursplätze gibt es noch beim insgesamt zehnwöchigen Yogakurs unter der Leitung von Thomas Wiesner, der am kommenden Montag, 30. April, um 18 Uhr beginnt. In jeweils 80 Minuten wird die jahrtausendealte Lehre aus Indien, die mehr als gymnastische Übungen umfasst, erfahrbar. Anfänger, wie auch geübte Yogis, können beim Seminar „Über Atem und Bewegung zu innerem Frieden“ am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 14 Uhr (inklusiv 30-minütiger Pause), erleben, was innerer Frieden bedeutet, wenn sich Atem und Bewegung zu einer Einheit verbinden. Neben Körperübungen (asanas), Atemübungen (pranayama) und Meditationen, wird Yogalehrer Thomas Wiesner kurze Erläuterungen zum Thema geben. Information und Anmeldung im Gästeservice im Haus des Gastes und unter Telefon 07931 / 965250.