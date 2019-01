Mehrere Lehrgänge erfolgreich absolviert

Althausen.Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Althausen im Feuerwehrgerätehaus fassten Abteilungskommandant Klaus-Peter Hopf und Schriftführerin Ann-Sophie Riegler in ihren Berichten die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate zusammen. Unter den zehn erfolgreich beendeten Einsätzen im Jahr 2018 waren viele Brände. Im März, im Oktober und im Dezember wurde die Abteilung zu schweren Wohnhausbränden gerufen.

In der Steinstraße in Bad Mergentheim stand im März ein Wohnhaus komplett in Flammen. Vor Ort wurde ein Trupp unter Atemschutz ins Gebäude geschickt, um den Strom abzuschalten. Auch im Oktober waren die Mitglieder der Althäuser Feuerwehr bei einem Dachstuhlbrand in Markelsheim im Einsatz. Dort wartete man im Bereitstellungsraum und rückte nach etwa einer Stunde wieder ab. Im Dezember wurde die Mannschaft zu einem sehr großen Gebäudebrand im Willinger Tal gerufen. Zunächst wurde in Wachbach die Wasserversorgung eingerichtet. Anschließend wurde ein Sicherheitstrupp unter Atemschutz mehrmals als Angriffstrupp verwendet. Bei den restlichen Brandeinsätzen war die Althäuser Wehr hauptsächlich für die Wasserbereitstellung verantwortlich. Darunter war auch ein Autobrand in Dainbach. Im Juni waren die Lagerhallen der Firma Roto mit Wasser vollgelaufen. Die Abteilung Althausen war mit Tauchpumpen und der Frontsaugpumpe des Löschfahrzeuges vor Ort, um das Auspumpen zu unterstützen.

Wechsel in aktive Abteilung

Torben Stütz wechselte von der Jugendfeuerwehr in die aktive Abteilung. Da die Jugendabteilung mittlerweile zur wichtigsten Nachwuchsquelle geworden ist, würdigte der Abteilungskommandant die Jugendwarte Dirk Waldmann und Thomas Voigt für die geleistete Arbeit. Neben siebzehn regulären Übungen gab es auch eine gemeinsame Übung mit der Abteilung Dainbach. Die Wehren beider Ortsteile waren im Einsatz, um eine „fiktive Notsituation“ zu meistern. Auch war 2018 wieder geprägt von Aus- und Weiterbildungen. Jessica Müller, Amelie Riegel, Ann-Sophie Riegler und Torben Stütz nahmen im September und Oktober an der Grundausbildung teil und schlossen diese mit Erfolg ab. Mit den feuerwehrtechnischen Grundlagen waren alle vier bereits durch ihre Jahre in der Jugendfeuerwehr bestens vertraut. Im Januar 2018 nahmen Jannik Hahn und Lukas Söhner erfolgreich am Atemschutzlehrgang teil. Im Frühjahr absolvierten Timo Egner, Felix Haas, Britta Hahn, Jannik Hahn, Lukas Söhner und Manuel Zink mit Erfolg den Truppführer-Lehrgang.

Im März nahm Klaus-Peter Hopf an einer Kommandanten-Weiterbildung in Bruchsal teil und zeitgleich Dirk Waldmann am Jugendleiterlehrgang in Cleebronn. Außerdem hat die Abteilung Althausen durch Pascal Hahn im März einen weiteren ausgebildeten Maschinisten dazu gewonnen. Im Mai besuchte Kommandant Klaus-Peter Hopf einen Schiedsrichterlehrgang. Im Herbst absolvierte Thomas Voigt einen Jugendleiterlehrgang und Dirk Waldmann einen Zugführerlehrgang. pm

