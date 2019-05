Mehrstimmige Klänge

Bad Mergentheim.Der musikalische Abendgottesdienst am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr in der Schlosskirche Bad Mergentheim wird vom Gesangsensemble „Canticulum“ gestaltet. In diesem Ensemble haben sich fünf Frauen und fünf Männer aus dem gesamten Taubertal für gemeinsame musikalische Aktivitäten zusammengefunden.

Aus Begeisterung für harmonischen Vokalklang studieren sie unter künstlerischer Leitung von Alexandra Wagner und Thomas Martin zu unterschiedlichen Anlässen sowohl geistliche als auch weltliche Werke aus unterschiedlichen Epochen ein.

In dem Programm mit dem Titel „Christ ist erstanden“ erklingt Musik zur Osterzeit in mehrstimmigen Sätzen (u.a. von Hassler, Rheinberger, Tallis und Schubert).

Den Gottesdienst hält Pfarrerin Regina Korn. pm

