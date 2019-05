Melanie Renje besucht Berlin

Bad Mergentheim.Ganz nah dran am politischen Geschehen war Melanie Renje, Geschäftsführerin des Mittelstandszentrums Tauberfranken. Im Rahmen des 25. „Know-how-Transfers“ der Wirtschaftsjunioren Deutschland mit dem Deutschen Bundestag begleitete sie eine Woche die Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU) in Berlin. Junge Wirtschaft trifft Politik: unter diesem Motto steht der jährliche Transfer, an dem jeweils über 200 junge Wirtschaftsvertreter teilnehmen. Von der parlamentarischen Arbeit Nina Warkens (CDU) war Renje laut Pressemitteilung von Warkens Wahlkreisbüro begeistert.

Leitung seit 2011

Renje leitet seit 2011 das Mittelstandszentrum, dessen Ziel es ist, optimale Voraussetzungen für eine gründer- und unternehmerfreundliche Infrastruktur in der Region zu schaffen. Gesprächsrunden standen auf dem Programm, „es wurde offen miteinander diskutiert“, resümiert Renje. Dabei ging es um Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau.

