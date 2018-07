Menschen jeden Alters an die Pilze heranführen

Anzeige

Klaus Neeser, AK-Leiter, Pilzsachverständiger und Referent der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, präsentierte unter anderem einen Rückblick über die Entstehung und Entwicklung der Pilzgruppe. Diese sei vor über 37 Jahren als dritter Arbeitskreis der NSG nach deren Gründung zwei Jahre zuvor unter dem damaligen Vorsitzenden Johannes Pelz initiiert worden. Seither habe der AK insbesondere sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen geleistet sowie zahlreiche Pilzschauen wie etwa beim jährlichen Naturerlebnistag im Bad Mergentheimer Schloss- und Kurpark geboten. Aktuell zähle der Kreis sechs fachkompetente Pilzberater.

Bereits früher habe es an dieser Stelle in der „Wolfsklinge“ einen Pilzschutzgarten gegeben, der jedoch seit langem verwildert gewesen sei. Das rund 0,65 Hektar große und eingezäunte Areal mit einem ansonsten unbewirtschafteten Bannwald stelle jetzt wieder eine wissenschaftlich betreute Versuchsfläche für Pilze dar. Ziele seien die Beobachtung natürlicher Pilzvorkommen auf verschiedenen Substraten, der Sukzessionprozesse und Abfolge von Pilzen auf Baumstämmen beim Abbau und bei Zersetzung des Holzes in organische Stoffe über Humus zu Erde sowie der Wechsel der Pilzarten im Jahresrhythmus nebst Veränderungen der Pilzartenzusammensetzung dort im Wolfental. In Baden-Württemberg seien über 4000 Pilzarten bekannt, davon habe der AK im Lauf der Jahre bislang rund 1500 gefunden.

Kinder helfen fleißig mit

Wiederhergerichtet und neugestaltet wurde der Pilzschutzgarten seit Mai nicht nur von AK-Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern, sondern vor allem auch durch tatkräftige Unterstützung von etwa 140 Kindern nebst Betreuern des Waldschulheims Schöntal in drei mehrsündigen Arbeitseinsätzen. Dabei entstanden neben mehreren Wegen durch den Garten unter anderem verschiedene Versuchsbeete zum Beispiel mit Sägemehl sowie zahlreiche Holzhaufen und Baumstammstücke zur Kultivierung von Pilzen. Außerdem beinhaltet das Areal eine Beschilderung diverser Baumarten wie etwa Rotbuche und Rosskastanie sowie einiger spezieller Pflanzenarten wie beispielsweise Waldvögelein, Seidelbast und Fichtenspargel.

Speziell für Schulklassen

„Wir hätten das alleine nicht geschafft“, betonte Neeser verbunden mit einem Dank an die Schüler, Betreuer und Helfer sowie Förster Uli Oberhauser vom Schöntaler Waldschulheim für deren aktive Hilfe. Der Pilzgarten sei speziell auch für Schulklassen in der Region als pädagogisch wertvolles Anschauungsprojekt interessant, so Neeser. Auf Voranmeldung könne es besucht sowie bei Führungen besichtigt werden.

OB Glatthaar bezeichnete das Pilzschutzgebiet mitsamt seiner Neugestaltung als idyllisches Kleinod. Dieses könne dazu beitragen, Bürger und junge Menschen an die Welt der Pilze heranzuführen. Darüber hinaus unterstrich der OB die erfolgreiche und gelungene Zusammenarbeit zwischen der NSG und dem AK Pilze sowie Ehrenamtlichen, der Forstverwaltung und der Stadt.

Mehrere Führungen unter Leitung der AK-Pilzexperten, eine Präsentation der Arbeitsschritte zur Wiederherstellung des Pilzschutzgebietes und eine Pilzausstellung rundeten das Programm bei der Eröffnungsfeier ab. pdw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018