Menschenrechtsaktivistin feiert großen Tag

Christa Zechlin widmet und widmete einen großen Teil ihres Lebens dem Kampf für die weltweiten Menschenrechte. Heute geht es die 80-Jährige etwas gelassener an. Aber nut etwas.

Bad Mergentheim. Ein Bericht zum anstehenden 80. Geburtstag? Christa Zechlin wehrte erst einmal ab. Dann die Nachfrage: Geht’s auch um Amnesty International (ai)? Selbstverständlich. Es ist ihr Thema. 1982 stieß sie zur damals seit fünf Jahren aktiven ai-Gruppe „1626“, war bald als Gruppensprecherin gefragt. Erst vor gut zwei Jahren trat Stefan Kneifl ihre Nachfolge an.

Es seien wohl auch ihre Lebenserfahrungen, die sie so eng an die Anliegen der Menschenrechts-Organisation binden, berichtet die Jubilarin. Sie stammt aus Sachsen. Geburtsort: Meerane bei Zwickau. Geburtsjahr: 1939 – das des Kriegsbeginns. Als die DDR gegründet und die Mauer gebaut wurde, lebte sie schon einige Jahre im Westen. Grund für den Umzug waren wiederholte Verhaftungen des Vaters und die Enteignung des Textilfabrikanten. Anfang der 50er Jahre baute sich die Familie eine neue Existenz im Schwarzwald auf. Die Erfahrung, in einer Diktatur leben zu müssen und anschließend ganz von neuem anzufangen, prägte. Nach ihrem Studium in Tübingen, Berlin und Freiburg und dem Referendariat als Französisch- und Deutschlehrerin, ging sie ein Jahr als Assistenzlehrerin nach Marseille. Von der französischen Mittelmeerküste führte das erste Stellenangebot ans Deutschorden-Gymnasium.

Der Traumberuf, die Stadt und die Schule bildeten ihre Heimat. Auch nach sechsjähriger Familienauszeit zur Erziehung der beiden Söhne. Eine ihrer Schülerinnen lud sie nach einem Gespräch über das südafrikanische Apartheid-System zu einem Treffen der örtlichen Ai-Gruppe ein. Die Lehrerin fing Feuer, engagierte sich mit Petitionen, Informationskampagnen, Ausstellungen und Aktionen wie dem Briefmarathon für die Freilassung gewaltloser politischer Gefangener und die Einhaltung der Menschenrechte. Mergentheimer erinnern sich gut an Innenstadt-Aktionen wie die „Klagemauer“ gegen Folter, den Gerümpelberg gegen Zwangsräumungen und die Lichtaktion gegen die Todesstrafe, mit der die Gruppe 2013 das Deutschordensschloss in eine große Protestleinwand verwandelte.

Im vergangenen Jahr machte eine Woche lang eine begehbare Buchskulptur auf dem Marktplatz auf das 70. Jubiläum der UN-Menschenrechts-Charta aufmerksam. Zum 60. Jubiläum der Erklärung, die die Grundlage der Arbeit von Amnesty International darstellt, hatte die kleine Gruppe ein sehr nachhaltiges Projekt umgesetzt: Im Arkauwald über der Kurstadt gestalteten die Aktiven den „Pfad der Menschenrechte“, der auf 16 Tafeln die 30 Artikel der wegweisenden UN-Erklärung kurz vorstellt. Immer wieder trifft Christa Zechlin dort nachdenkliche Betrachter vor den Tafeln.

2017 gestaltete die Gruppe „1626“ unter der Federführung von Christa Zechlin im Rathaus eine Dokumentations-Ausstellung zur vierzigjährigen ai-Arbeit in Bad Mergentheim. Bei der Geburtstagsfeier auf dem Marktplatz ließen die „Bieler“ gemeinsam mit Oberbürgermeister Udo Glatthaar Brieftauben als Symbol für die geforderte Freilassung politischer Gefangener aufsteigen.

„Etwas gelassener“, so die ehemalige Gruppensprecherin, gehe sie inzwischen auch die Amnesty-Arbeit an – und wirbt gleich engagiert für die nächste Kooperations-Veranstaltung mit „Moritz und Lux“. Am 9. April steht ein literarischer Abend mit der in Deutschland lebenden Exil-Iranerin und Autorin Mehmousch Zaeri-Esfahani an.

Es sei ermutigend, wie viele offene Türen die Mergentheimer Amnesty-Gruppe immer wieder finde: etwa bei den Kirchengemeinden, der Stadt, in Nachbarorten, Banken, Schulen, Geschäften oder dem „Movies“. Zum Geburtstag wünscht sich Zechlin vor allem viele neue Aktive. Das nächste Treffen der Gruppe findet am 5. März in den „Zunftstuben“ am Oberen Markt statt. Beginn ist um 19 Uhr. Sie selbst ist natürlich auch wieder dabei.

Inzwischen gönnt sich die Jubilarin auch Auszeiten – unter anderem beim Töpfern. Rund um ihre Terrasse entdecken Besucher abstrakte und figürliche Tonarbeiten. Seit einem Jahrzehnt pflegt Zechlin das Hobby. Ein Weiteres ist Reisen, auch wenn es sie inzwischen nicht mehr so weit in die Ferne zieht wie früher. Sie schwärmt von der Islandreise im vergangenen Jahr und ihrem letzten Ausflug zur Enkelin im Ruhrgebiet. Die Dreijährige ist – neben der schönen Partnerschaft mit ihrem Lebensgefährten – ein großes Glück. „Das Alter kann durchaus schön sein. Ich bin dankbar und glücklich.“ Den zahlreichen Glückwünschen schließen sich auch die FN an.

