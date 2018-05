Menschlichkeit statt Zeit-Diebstahl

Anzeige

Bad Mergentheim.Im Jahr 2017 führte der Literaturkurs des Deutschorden-Gymnasiums Anton Tschechows Heiratsantrag auf. Aus dem Literaturkurs wurde in diesm Schuljahr die Theater-AG, die sich unter Leitung von Denise Jährling und Marc-Oliver Mögle einen Klassiker der Jugendliteratur vorgenommen hat: „Momo“ von Michael Ende in der Bühnenfassung von Vita Huber. Jetzt fand die erste Hauptprobe aller Beteiligten statt.

Erneut werden die Schauspieler durch die Tanz-AG unter Leitung von Nadine Koschack und den Chören, dirigiert von Anita Throm und Johanna Beer, unterstützt. Da das Bühnenbild für „Momo“ deutlich anspruchsvoller ist, beteiligt sich auch Stefanie Landkammer an der Aufführung, um eine eindrucksvolle Kulisse zu schaffen. Die Festspiele Röttingen mit Frederike Faust vom Jungen Theater hatten die Produktion mit einem Theater-Workshop in der Schule unterstützt.

Im Mittelpunkt stehen aber nicht die unterstützenden Lehrerinnen, sondern die Schülerinnen und Schüler, die am Samstag bereit waren, den ganzen Tag in der Schule zu verbringen und zu proben. Wobei bereits erkennbar ist, dass am 13. und 14. Juni das Ensemble sein Talent deutlich zeigen kann. Linda Nguyen wird als Momo beweisen, wie man in einer Welt, die keine Zeit mehr zu haben scheint für Freundschaft und Menschlichkeit, nicht nur überlebt, sondern die „Grauen Herren“ bezwingt. Diese Grauen Herren, dargestellt von Kayhihan Akcakoca, Samuel Fitzgerald und Xenia Lenz, werden versuchen, den Menschen mit ihren Smartphones ihre Lebenszeit zu stehlen, doch Anna Hofmann als Meister Hora stellt sich ihnen mit der Schildkröte Kasiopeia, Matthias Hess, entgegen und bringt Momo dazu, ihre Angst zu überwinden.