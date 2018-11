Messesaison-Start in Erfurt erfolgreich

Bad Mergentheim.Die Herbst- und Winterzeit ist die Messezeit für die Tourismusbranche. Die Kurverwaltung präsentierte die Angebote Bad Mergentheims auf der Messe Reisen und Caravan in Erfurt.

Ein Stand mit Informationen rund um Gesundheit, Kur, Behandlungen, Freizeitaktivitäten und Kultur: So präsentierte sich die Kurverwaltung bereits zum neunten Mal in Thüringens Landeshauptstadt.

Breites Angebot

Am Messestand wurden die Besucher vier Tage lang auf Bad Mergentheim aufmerksam gemacht. Das breite Angebot an medizinischer Kompetenz sowie der Kurpark wurden ebenso präsentiert, wie das attraktive Umfeld.

Die Resonanz sei ausnahmslos positiv gewesen, so dei Kurverwaltung in einer Pressemitteilung. Eine besonders hohe Nachfrage habe man in den Bereichen Gesundheit, besonders Pauschal- und Wellnessangebote und Kurzurlaube verzeichnet.

Radeln und Wandern

Interessiert fragten die Besucher nach den Anwendungsgebieten der Trinkquellen und der Badequelle. Bei den Infomaterialien des Tourismusverbandes Liebliches Taubertal griffen die Gäste besonders gern bei den Themen Radfahren, Wandern und Wohnmobil-Urlaub zu.

Viele Besucher kamen gezielt zum Stand, um sich über Kur-, Therapie- und Gesundheitsangebote zu informieren. Sowohl für Familien als auch für Gesundheitsbewusste war der Bad Mergentheim-Stand an allen Messetagen Anlaufziel. kv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018