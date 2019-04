Michael Huhn triumphiert zum Auftakt

Bad Mergentheim.Die Bad Mergentheimer Minigolfer bestritten das erste vereinsinterne Turnier zum Saisonauftakt. Da die Ligasaison bereits in vollem Gange ist, terminierte man das Eröffnungsturnier des BGC dieses Jahr deutlich später als gewohnt. Bei herrlichstem Minigolfwetter starteten die Aktiven, gespielt wurde in Dreier-Gruppen über vier Runden.

Zu den Favoriten zählten, Michael Huhn, Jan van Vught und Philipp Eckert. Alle drei sind Heilbronner Zweitligaspieler, aber immer noch in Bad Mergentheim im Verein. Ebenfalls nie außer Acht darf man Patric Sprung lassen, den Sportwart des Vereins. Gespannt durfte man auch auf Rückkehrer Wolfgang Schury sein und ebenso auf den jungen Lorenz Heinle, der sein erstes Turnier bestreiten sollte.

Guter Auftakt

Gleich in Runde eins kamen Jan van Vught und Martina Huhn (22 Schläge), Philipp Eckert (23 Schläge) und Patric Sprung (24 Schläge) sehr gut aus den Startlöchern. Marianne Weber folgte mit 25 Schlägen. Michael Huhn patzte an einer Bahn und kam ebenfalls, auf für ihn etwas enttäuschende 25 Schläge. Die beiden Neulinge starteten nicht, wie für sie erhofft, und hatten noch Potenzial, sich zu steigern. Kai Kübler kam immerhin noch auf 27 Schläge und Karl Otto Weber auf 29 Schläge. Der Rest des Feldes musste nun bereits auf Fehler der Führenden hoffen.

Runde zwei bot ein etwas anderes Bild. Jan van Vught behauptete die Führung. Mit nur einem Schlag mehr als in der Vorrunde zog er weiter davon. Philipp Eckert verschlechterte sich um drei Schläge und kam auf 26. Patric Sprung folgte Jan van Vught und verbesserte sich um zwei auf 22 Schläge. Sprung und van Vught trennten nun nur einen Schlag. Ebenfalls verbesserte sich Michael Huhn auf 22 Schläge. Marianne Weber blieb konstant und erreichte 26 Schläge. Die Mit-Führende nach Runde eins, Martina Huhn, patzte. Mit 29 Schlägen in Runde zwei hatte sie nun schon sechs Schläge Rückstand. Der junge Lorenz Heinle verbesserte sich um ganze zehn Schläge im Vergleich zu Runde eins.

In Runde drei griff Martina Huhn nochmals voll an. Mit 21 Schlägen spielte sie sich wieder in Lauerposition. Die an diesem Tag sehr konstant spielende Marianne Weber kam erneut auf 25 Schläge. Rita Winkler musste nach dieser Runde krankheitsbedingt aufgeben. Wolfgang Schury steigerte sich im Verlaufe des Turniers. Er erreichte nun 28 Schläge. Philipp Eckert und Patric Sprung brachten beide eine 23er-Runde, was ihre Positionen im vorderen Feld festigte. Jan van Vught kam mit 22 Schlägen aus der Runde. Für ihn standen nun die Chancen auf den Sieg sehr gut. Doch da war ja noch der neue Vorsitzende des Vereins, Michael Huhn. Ihn durfte man nie abschreiben. Mit einer ganz starken und absolut fehlerfreien Leistung schaffte er die erste perfekte Turnierrunde des Jahres – 18 Schläge. Diese Runde brachte Huhn sogar nach ganz vorne.

Martina Huhn verpatzte ihre letzte Runde total und teilte sich mit der konstanten Marianne Weber Platz fünf mit 104 Gesamtschlägen. Ebenfalls bestätigte Patric Sprung die Leistung der ersten drei Runden nicht. Er erreichte in der vierten Runde 28 Schläge und 97 Gesamtschläge. Nun musste Sprung zittern, hatte er doch drei Schläge Vorsprung vor Philipp Eckert mit in die letzte Runde genommen. Doch dieser witterte seine Chance. Ass um Ass zog er von Bahn zu Bahn. Würde auch er die perfekte Runde spielen? Nein. Am „Fenster“ patzte er, sicherte sich aber dennoch mit einer hervorragenden 19er Runde den dritten Platz und stieß Patric Sprung vom Treppchen.

Spannend bis zum Ende

Blieb noch der spannende Zweikampf zwischen Michael Huhn und Jan van Vught um den Sieg. Jan van Vught musste vorlegen. Mit einer sehr guten 20er-Runde tat er alles, um sich den Sieg zu sichern. Michael Huhn sah, dass van Vught sehr gut unterwegs war. Huhn musste also ebenfalls nochmals alles geben. Auch er war nicht schlecht unterwegs, hatte aber einen Fehler mehr bis zu den letzten Bahnen. So blieb es Spannung bis zum Schluss. Die letzte Bahn kam. Noch einmal vollste Konzentration. Der Ball fiel. Mit nur einem Schlag Vorsprung entschied Michael Huhn das Turnier doch noch für sich und gewann mit 86 Gesamtschlägen auf vier Runden vor Jan van Vught mit 87 Gesamtschlägen. Durch die perfekte Runde (18 Schläge) in Runde drei sicherte sich Michael Huhn auch die Wertung für die beste Einzelrunde des Tages. bgc

