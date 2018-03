Michael Krank jetzt zweiter Vorsitzender

Anzeige

Von besonderen Erfolgen konnte Jugendleiter Marco Imhof berichten: sowohl bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften, als auch bei den sich anschließenden Landesmeisterschaften und sogar bei den Deutschen Meisterschaften in München konnten herausragende Ergebnisse erzielt werden.

Bei den Landesmeisterschaften wurde Markus Münig zweifacher Landesmeister in den Disziplinen KK-Gewehr und Luftgewehr und einmal Vizelandesmeister in Luftgewehr 3-Stellung. Ein weiterer Vizelandesmeistertitel ging an OSM in der Disziplin Sommerbiathlon/Herren. Zudem konnten noch zwei dritte Plätze erreicht werden: einmal Simon Schühl im Luftgewehr und zum anderen Markus Münig in der Disziplin KK 3-Stellung.

Bei den im Herbst stattfindenden Deutschen Meisterschaften gelang es der DMSG insgesamt dreimal unter die Top Ten zu kommen: Hier erreichte Simon Schühl im Luftgewehr-Wettkampf Platz 8 und Markus Münig bei Luftgewehr 3-Stellung Platz 8 und bei KK 3-Stellung den siebten Platz.

OSM Münig dankte an dieser Stelle den sehr engagierten Jugendtrainern Marco Imhof und Michael Krank, die sich über Maß für die jungen Schützen einbringen.

Es folgte die Berichte des Schatzmeisters André Bührdel und der Kassenprüfer Andreas Schmid und Jörg Bucherer und sodann die einstimmige Entlastung des Vorstandes.

Bezirksoberschützenmeister Jürgen Richter überbrachte die Grußworte des Schützenbezirks Hohenlohe. Er lobte die erfreuliche Entwicklung der DMSG und hob besonders die sportlichen Erfolge der Schützenjugend hervor.

Im Anschluss berichtete OSM Münig über die weiter wachsenden Mitgliederzahlen und hob hervor, dass nur durch die gute Gemeinschaft und den großen Einsatz vieler Mitglieder überhaupt die zahlreichen Veranstaltungen, wie nicht zuletzt die sehr erfolgreiche Stadtmeisterschaft, zu bewältigen sind.

Satzungsgemäß folgten die Wahlen eines Teils der Vorstandschaft. Neu besetzt wurden das Amt des zweiten Vorsitzenden mit Michael Krank, sowie das Amt des Schriftführers mit Susanne Naims und Robert Hergenröther. Die weiteren Posten, wie Schatzmeister André Bührdel, Waffen-und Gerätewart Paul Meier, sowie die Beisitzer Alexander Kirchgessner und Marco Imhof wurden im Amt bestätigt.

OSM Münig gratulierte allen Gewählten und bedankte sich bei Manfred Müller, der über zehn Jahre hinweg das Amt des Schriftführers und Pressewarts sehr engagiert ausgeübt und den Verein mitgeprägt hatte.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Alexander Kirchgessner, Karin Riegel, Andreas Schmid und Markus Schmid jeweils für zehn Jahre; Manfred Appel für 20 Jahre; Ralf Hefner für 25 Jahre und Susanne Hettenbach für 40 Jahre Treue zum Schützenwesen.

Darüber hinaus wurden Helmut Beez und Franz Schopf mit dem Abzeichen für besondere Verdienste um das Schützenwesen in Gold ausgezeichnet.

Sie hatten sich in den letzten Jahrzehnten in besonderer Weise und mit zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen bei der DMSG eingebracht.

Den Höhepunkt der Versammlung bildete erneut die Auszeichnung des Jahresbestschützen 2017. Wie im Vorjahr ging dieser Titel erneut an Markus Münig, der zwei Landesmeistertitel, einen Vizelandesmeistertitel und zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften zwei hervorragende Plätze erreicht hatte. Markus Münig, der bereits zwei Jahre dem Württembergischen Landeskader angehörte, wurde nun im Herbst 2017 für den Baden-Württembergischen Landeskader in das Landesleistungszentrum in Pforzheim berufen.

Oberschützenmeister Münig bedankte sich bei allen Anwesenden und beschloss den Abend mit Wünschen für ein erneut erfolgreiches Schützenjahr mit wieder zahlreichen Veranstaltungen und Wettkämpfen. DMSG

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018