Michael Müller soll Gremium führen

Nach 35 Jahren im Ortschaftsrat verabschiedet sich Egon Brand aus dem Gremium. 25 Jahre war er Ortsvorsteher. Eine Stichwahl entschied über seine Nachfolge. Der Gemeinderat muss sie bestätigen.

Löffelstelzen. Ortsvorsteher Egon Brand begrüßte die „alten“ und die neu gewählten Ortschaftsräte sowie einige interessierte Bürger von Löffelstelzen zur konstituierenden Sitzung. Schließlich ging es ja um die Verabschiedung der ausscheidenden Ortschaftsräte sowie um die Einsetzung und Verpflichtung des am 26. Mai gewählten Ortschaftsrates.

Ein weiterer herausragender Tagesordnungspunkt war natürlich die Wahl des neuen Ortsvorstehers und seiner künftigen Stellvertreter. Zunächst verabschiedete der Alt-Ortsvorsteher die Kolleginnen Gisela Weiß nach 15 Jahren, Kollegen Arnold Veth nach zehn Jahren und Christine Baumann nach fünf Jahren Zugehörigkeit zum Ortschaftrat.

Egon Brand, der ja selbst zum Ende des Monats nach 35 Jahren – seit 1984 im Ortschaftsrat und nach 25 Jahren als Ortsvorsteher auf eigenen Wunsch ausscheiden wird – gab einen kurzen Abriss über die letzten drei Wahlperioden mit den herausragenden Ereignissen im Ort. Beispiele gebe es genug. Brand: „Herausragend neben vielen anderen Gegebenheiten waren wohl der Bau des Dorfgemeinschaftshauses 2004/05, die Flurneuordnung von 2000 bis 2013, der Kindergarten-Um- und Anbau 2016/17 sowie die Durchsetzung und Entwicklung des Löffelstelzer Neubaugebietes ’Hohe Äcker IV’ von 2009 bis heute.“

Vorschlag an den Gemeinderat

Danach verpflichtete Brand die neu gewählten neun Ortschaftsräte für ihr künftiges Ehrenamt in den kommenden fünf Jahren. Als Vorschlag an den Gemeinderat folgte die Wahl des neuen Ortsvorstehers, nachdem Egon Brand sein Amt abgibt sowie der Stellvertreter des Ortsvorstehers. Die Entscheidung fiel in einer Stichwahl zugunsten von Michael Müller knapp vor Rainer Blank aus. Zum ersten Stellvertreter wird Martin Salch, als zweiter Stellvertreter Thomas Tremmel zur Bestätigung dem Gemeinderat vorgeschlagen.

Der neue Ortschaftsrat besteht aus: Michael Müller (40 Jahre alt), angestellt bei der Herbsthäuser Brauerei; Bernd Lehle (42), Diplom- Informatiker (FH); Martin Salch (55), Prokurist/Bankkaufmann; Thomas Tremmel (68), Stadtrat, Rettungsassistent und Landwirt; Christian Müller (39), Monteur Stromnetz beim Stadtwerk Tauberfranken; Johannes Blank (50), Finanzbeamter; Rainer Blank (47), Diplom-Betriebswirt (BA); Tobias Schönian (28), Schreiner/Tischler; Frank Mittnacht (48), Kreisamtmann beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Zukunftsthemen

Folgenden Themen möchte sich der neu eingesetzte Ortschaftsrat laut Michael Müller widmen: Die Ortsdurchfahrt „Alte Würzburger Straße“ mit Kindergarten und Bushaltestelle soll stärker in den Blick genommen werden, um Maßnahmen treffen zu können für eine Verkehrsberuhigung.

Löffelstelzen soll in naher Zukunft als Luftkurort anerkannt werden, beschilderte Radwege und Wanderrouten sollen geplant und realisiert werden. Das gute Miteinander unter den Vereinen und der gesamten Bevölkerung unter Einbeziehung der Neubürger soll beibehalten und erweitert werden. Auch die Jugendarbeit ist dem neuen Gremium wichtig. Hierzu sollen noch konkrete Ideen erarbeitet werden.

In den nächsten Wochen und Monaten werden sich die Räte auch mit dem Baugebiet „Hohe Äcker IV“ und dem neu entstehenden Kreisverkehr beschäftigen. Ebenfalls die Anliegen der Musikkapelle (neuer Proberaum) und der Feuerwehr für ihre Jugendlichen neue Umkleideräume zu schaffen, werden in nächster Zeit Themen im Ortschaftsrat sein. pm

