Militär spielt für den guten Zweck

Bad Mergentheim.Die Stadt Bad Mergentheim und die Würth Industrie Service veranstalten am Freitag, 5. April, ein Benefizkonzert mit dem „Musikkorps der Bundeswehr“. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim.

Gemeinsam Hilfsbereitschaft anderen zu Teil werden lassen und sich für Kinder, deren Familien und andere Menschen zu engagieren, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen – dies steht im Fokus dieses Abends.

Der Reinerlös des Benefizkonzerts wird zu 100 Prozent wohltätigen Zwecken gespendet und kommt zu gleichen Teilen dem Bundeswehr Sozialwerk „Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien im BwSW“ sowie der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis zugute.

Arbeit der Organisationen

Beide Organisationen fördern nicht nur die Menschen selbst, sondern stärken und unterstützen auch deren Angehörige. Die Bundesverteidigungsministerin und Schirmherrin des Bundeswehrsozialwerkes, Ursula von der Leyen, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Bad Mergentheim, Udo Glatthaar, haben die Übernahme der Schirmherrschaft für dieses Benefizkonzert zugesagt. Das Musikkorps der Bundeswehr ist ein Orchester der Bundeswehr und besteht aus 60 Soldaten.

Sie sind Teil des deutschen Militärmusikdienstes und präsentieren sich nicht nur im In- sondern auch im Ausland. An diesem Abend werden die Gäste mit Musik vom Feinsten verwöhnt.

Deutschlandweit gefragt

Das „Musikkorps der Bundeswehr“ wurde 1957 in Rheinbach bei Bonn aufgestellt. Von Beginn an als herausgehobenes Musikkorps konzipiert, war eine ansehnliche Personalstärke von zwei Offizieren und 82 Soldaten aller Dienstgrade der Aufgabenstellung gemäß vorgesehen. Bald dehnte es seine Konzerttätigkeit auf ganz Deutschland aus.

