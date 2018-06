Mit Ähren und Reben geschmückt

Anzeige

Winfried Hoffmann hat seit 1993 mehrere Bildstöcke in der Region geschaffen. Unter anderem finden sich seine Werke auf dem Wallfahrtsweg nach Walldürn.

Bad Mergentheim. Als Lehrling für Fliesenlegen und Arbeiten in Naturwerkstein schaute er gebannt dem bedachtsamen Schlag der Steinmetzen zu. Und als er die meisterlichen gotischen und barocken Kopien des Würzburger Bildhauers Ernst Singer kennenlernte, weckte das die Lust am eigenen Gestalten. In den 1980er Jahren begann er in der Freizeit mit kleineren Arbeiten, zumeist Wappen. Schließlich wagte sich der 1945 geborne Winfried Hoffmann, von dem hier die Rede ist, an seinen ersten Bildstock. Mit Ähre und Rebe geschmückt, steht dieser jetzt in der Trillberghalde gegenüber dem Haus mit der Nummer 20. Aufgestellt wurde der Bildstock 1993 und das sprach sich herum. Gerhard Hemmerich, Führer der Mergentheimer Wallfahrer nach Walldürn regte daraufhin ein Denkmal für die Wallfahrt an, bei der auch Hoffmann mitpilgerte.

Private Skulpturen auf eigenem Grund oder für Freunde und Bekannte sind eine Sache, ein Denkmal an öffentlichem Ort eine andere, dachte der Künstler. Und so bestand Hoffmann auf einer Prüfung für Steinmetze bei der Handwerkskammer, obwohl er dort nach Vorlage etlicher Werkproben gehört hatte: „Sie brauchen doch keine Prüfung mehr.“