Mit allen Sinnen bewegen

Bad Mergentheim.Beim „smovey“-Themenlauf am Donnerstag, 18. Juli, um 19 Uhr, den das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness unter der Leitung von smovey-Coach Petra Kachel anbietet, geht es um die Sinneserfahrungen mit den smovey-Ringen. Die vielseitige Nutzung der grünen Ringe ist dank der vier Stahlkugeln im Inneren möglich, welche bei Bewegung eine Vibration entstehen lassen, die bis in die Tiefenmuskulatur hineinwirkt. Ist man einmal in Bewegung, so aktiviert man den Großteil seiner Sinne. Regelmäßige smovey-Schwinger, wie auch smovey-Neulinge, können in dieser Stunde die Intensität jedes einzelnen Sinns erleben.

