Mit allen Sinnen genießen

Am Pfingstsonntag, 20. Mai, hält Pfarrerin Angelika Segl um 10.30 Uhr einen evangelischen Gottesdienst. Ein weiteres musikalisches Highlight erwartet die Gäste dann am Pfingstmontag, wenn beim Klavierabend mit Sabine Weiland am Flügel der Frühling gemeinsam empfangen wird.

Unter dem Motto „Das Leben genießen lernen“ steht der Abendvortag von Psychologin Dr. Susanne Weißenberger am Dienstag, 22. Mai. Kurseelsorgerin Angelika Segl beleuchtet am Freitag, 25. Mai die Tücke des Objekts in Liedern von Reinhard Mey.

Alle Abendveranstaltungen finden, soweit nicht anders angegeben, um 19.30 Uhr im Schulungsraum statt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.05.2018