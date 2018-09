Mit Andacht und Bittgesängen

Main-Tauber-Kreis.Evangelische und katholische Kirchen folgten dem Aufruf der Europäischen Kommission. Flächendeckend läuteten am Freitag um 18 Uhr die Glocken zum Internationalen Friedenstag.

„Es gibt keinen Frieden, ohne dass wir selber mitmachen, jede und jeder einzelne persönlich“. So hatte der katholische Dekan Ulrich Skobowsky zum Friedensgebet eingeladen – und er traf auf offene Ohren. Trotz strömenden Regens bildete sich auf dem Bad Mergentheimer Marktplatz ein großer ökumenischer Kreis von mehr als 50 Personen zum Geläut der Schlosskirche und der Münsterkirche St. Johannes.

Ulrich Skobowsky erinnerte an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren und an den Ausbruch und das Ende des Dreißigjährigen Krieges drei Jahrhunderte zuvor. Zugleich mahnte er dazu, den Frieden nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Als nach einer Viertelstunde der Glockenschall verklungen war, wurde er abgelöst durch das gemeinsame „Dona nobis pacem (Herr, gib uns Frieden)“ – so wie es an gleicher Stelle an jedem Dienstag fünf vor zwölf Uhr angestimmt wird.

Auch mit Posaunenklängen

In Elpersheim hatte der evangelische Posaunenchor bei der gut besuchten Friedensandacht geblasen, die direkt vor dem europaweiten Geläut von den Pfarrern Horst-Frithjof Tschampel und Roland Stiehle gestaltet wurde.

Auch an weiteren Orten im Altkreis Mergentheim ergänzten Andachten das Läuten der Glocken –die vereinte Stimme Europas zum Friedenstag. peka

