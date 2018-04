Mit bewährten Kräften ins neue Jahr

Anzeige

MdL Reinhart nahm sich des Themas „Digitalisierungsoffensive des Landes Baden-Württemberg – Arbeit 4.0“ an, und begann mit der vor fast 50 Jahren erfolgten Mondlandung. Der Computer an Bord der Landefähre „Eagle“ hatte einen Arbeitsspeicher von gerade einmal vier Kilobyte – „ein aktuelles Smartphone ist eine Million mal leistungsfähiger“.

Digitalisierung, so Reinhart weiter, sei eine „Revolution in Lichtgeschwindigkeit“, und sie prägte und verändere die Gesellschaft in allen Bereichen und in einem bisher unbekannten Ausmaß. Und: „Sie erzeugt jeden Tag neue Chancen, neue Freiheiten, neues Wachstum. Daran wollen wir teilhaben!“ Gleichwohl seien damit auch neue Herausforderungen und Unsicherheiten verbunden. Dennoch gelte das Perikles-Zitat, wonach es nicht die Aufgabe sei, die Zukunft vorherzusagen, sondern es gelte, gut darauf vorbereitet zu sein. Und genau das sei das Ziel der Digitalisierungsstrategie des Landes. Es liege ein „präziser Katalog“ von Zielen, Projekten und Instrumenten vor.

Um schnell,voranzukommen, investiere das Land massiv in die Zukunft und habe die Mittel vervielfacht. Davon profitiere auch der Main-Tauber-Kreis.

Das Land sei schon heute die Innovationsregion Nummer eins in Europa, „wir sind für die Industrie 4.0 hervorragend gerüstet“. Baden-Württemberg werde auch in der digitalen Welt von morgen in der Weltspitze mitspielen, zeigte sich Reinhart überzeugt.

Allerdings gehöre dazu auch ein Kulturwandel, denn Arbeit erreiche die gleiche Mobilität wie das Kapital; verbunden damit seien „neue Berufsbilder, neue Organisationsformen und neue Arbeitsumwelten“, und die Aufgaben der Beschäftigten „werden dynamischer, komplexer und interdisziplinär“.

Licht und Schatten

Vorbei sei die Zeit, in der man mit dem Rucksack der Erstausbildung durchs Leben gehe – und das sei auch für fabi ein wichtiger Punkt. Die Schattenseiten der digitalen Revolution benannte der Referent ebenfalls – beständige Angriffe auf die Datensicherheit, und diesen Risiken gelte es, „offensiv zu begegnen“.

Das Land setze auf „IT-Sicherheit“, denn, so Reinhart, „Freiheit und Sicherheit gehören auch im Netz zusammen“.

Den Tätigkeitsbericht gab fabi -Geschäftsführer Gunther Ehrhardt, und der hatte wahrhaft viel aufzuzählen. Das abgelaufene Jahr war durchaus erfolgreich. Zunächst stellte er das fabi-Team vor und verwies auf vier Vorstands- beziehungsweise Beiratssitzungen. In der Verbundausbildung bei den Mitgliedsbetrieben haben im vergangenen Jahr 241 junge Leute ihre Ausbildung begonnen, und fabi habe die Umstellung auf die digitale Aktenführung erfolgreich gestemmt.

Ehrhardt verwies auch auf erfolgreiche Initiative „Ausbildungsbotschafter“. Da seien 143 (2014: 65) Personen aktiv, die 42 Ausbildungsberufe promoten.

In 61 Schuleinsätzen an 24 der 31 (weiterführenden) Schulen im Kreis sowie bei Berufs- und Bildungsmessen wurden Infos und Auskünfte an Jugendliche und Eltern gegeben.

fabi sei ein „zertifizierter“ Bildungsträger, betonte Ehrhardt und zählte dazu auch die Maßnahmen „Wegweiser“ und „Mein Weg zur Ausbildung“ auf. Im Schulungszentrum im „Werk-Eins“ in Lauda laufen entsprechenden Kurse. Dabei leiste fabi auch einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen.

Der Geschäftsführer konnte auf „Erfolge“ vereisen – Ausbildungsplatzzusagen, Arbeitsaufnahmen und sogar ein Studium helfe den jungen Menschen, sich beruflich zu etablieren. Aber auch Schulabschlüsse, die Anerkennung ausländischer Abiturzeugnisse und die erfolgreichen Anmeldungen zu Sprachprüfungen seien ebenfalls ein Weg zur Integration.

Und natürlich würden auch deutsche Teilnehmer der diversen Maßnahmen eine berufliche Perspektive erhalten.

Viele Projekte

Weiter gebe es im Rahmen der „Azubi-Akademie“ Fortbildungsangebote für Azubis aller Berufe zu Themen, die nicht in Schulen angeboten werden Ein weiteres Projekt, die Kooperation fabi mit IT-Connect in Heilbronn, habe das Ziel, im Rahmen der Verbundausbildung die Ausbildungsberufe IT-Kaufmann/frau, Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung beziehungsweise Systemintegration sowie Kaufmann/frau im E-Commerce zu ermöglichen. Abschließend dankte Ehrhardt allen Mitarbeitern und den Mitgliedsbetrieben für das gezeigte Engagement.

Für den erkrankten und deshalb abwesenden zweiten Vorstand Dieter Moll trat der fabi-Geschäftsführer erneut ans Rednerpult und verlas den Finanzbericht. 2017 war gekennzeichnet von gesunkenen Einnahmen und Ausgaben, wobei dennoch ein Überschuss erwirtschaftet wurde. Für das laufende Jahr werden beide Positionen wieder steigen. Laut den Planzahlen wird ein kleiner Überschuss erwartet.

Da keine Anträge vorlagen, konnte Wilhelm Ehrenfried den Bericht der Kassenprüfer verlesen. Die hatten keinerlei Beanstandungen, weshalb Ehrenfried auch die Entlastung des Vorstands empfahl. Die Versammlung erteilte diese einstimmig.

Die anstehenden Neuwahlen des Vorstands gingen ebenfalls schnell über die Bühne – alle Amtsinhaber kandidierten erneut. Vom verhinderten zweiten Vorstand Dieter Moll lag die Einverständniserklärung vor, weitere Bewerber gab es nicht. Nachdem Wahlleiter Paul Gehrig – er wurde auf Vorschlag von Wolfgang Reiner einstimmig gewählt – die Abstimmung „geheim oder per Akklamation“ zur Diskussion stellte, entschloss sich die Versammlung einstimmig, per Handzeichen zu Wählen.

Sowohl Wolfgang Reiner wie auch Thomas Mühleck wurden mit jeweils einer Enthaltung (von ihnen selbst) und ohne „Nein“-Stimmen im Amt bestätigt, Dieter Moll wurde einstimmig gewählt.

Neu gewählt wurden auch die Kassenprüfer. Wilhelm Ehrenfried wurde als ständiger Kassenprüfer einstimmig im Amt bestätigt, Melanie Renje wurde von der Versammlung einstimmig als neue zweite Kassenprüferin gewählt und tritt damit die Nachfolge von Bernd Herrschlein an.

