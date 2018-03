Mit „blühenden Quellen“ auf dem Weg zur Landesgartenschau

Anzeige

„Seit 38 Jahren finden in Baden-Württemberg Landesgartenschauen und Grünprojekte statt, jetzt ist es Zeit, so ein Programm erstmals in den Main-Tauber-Kreis zu holen“, sagt OB Glatthaar.

Dass hinter der Bewerbung ein starkes Konzept steht, soll auch in der Kampagne deutlich werden, die das Leitmotto mit unterschiedlichen Motiven abwandelt. Blühende Quellen „für sprudelnde Ideen“, „für Entwicklung“ oder „für neuen Schwung“ versprechen die Plakate, die bald im Stadtgebiet auftauchen werden.

Für Stadtbaudirektor Bernd Straub geht es darum, „Lust zu machen auf die Landesgartenschau – und zwar gerade weil wir mit konkreten Konzepten viele Probleme Bad Mergentheims lösen können“. Es gehe im Kern darum, in der Stadtentwicklung einen Durchbruch zu schaffen – vom Wohnraum bis zur Naherholung, von der Verkehrsführung bis zur Gestaltung der Fußgängerzone. Das Stadtbauamt arbeitet dieser Tage gemeinsam mit Planer Johann Senner daran, das Themenfeld Biodiversität aus der Bewerbung weiter zu vertiefen und die Zukunftsstadt Bad Mergentheim in besonderer Weise auf Artenvielfalt auszurichten.

Denn die Bewertungskommission, die sich für den Nachmittag des 25. April angekündigt hat, sollte im Idealfall zweierlei erleben: die Perspektive einer kreativ-nachhaltigen Stadtentwicklung gemäß der Landes-Ausschreibung und den Rückhalt der Menschen vor Ort.

Das Programm für den Kommissionsbesuch wird derzeit erarbeitet. „Wir werden unsere Bürgerschaft dabei rechtzeitig mit einbeziehen und hoffen schon jetzt auf starke Unterstützung“, wirbt der Oberbürgermeister.

Beim anstehenden Pferdemarkt wird die Landesgartenschau-Kampagne erstmals sichtbar werden. Weitere Aktionen sind im Rahmen des Street Food Festivals (6. bis 8. April) und des Stadtlaufs (14. April) geplant. Spätestens dann wird auch eine Projekt-Idee aufgegriffen, die für besonders viel Gesprächsstoff sorgt: die Seilbahn auf den Ketterberg. Derweil ist OB Udo Glatthaar in der gesamten Region Heilbronn-Franken unterwegs, um für die Landesgartenschau Bad Mergentheim um Unterstützer und Fürsprecher zu werben.

Die komplette Landesgartenschau-Kampagne „Blühende Quellen“ kann man sich auf „www.bad-mergentheim.de“ ansehen. Dort hat die Verwaltung zudem die Rubrik „Fragen & Antworten“ erstellt, in der auch zu kritischen Nachfragen Stellung bezogen wird.

Das sechsköpfige Projektteam im Neuen Rathaus ist zudem per E-Mail „landesgartenschau@bad-mergentheim.de“ erreichbar. stv

