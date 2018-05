Mit Blumensamen den Bienen helfen

Anzeige

Bad Mergentheim.Forscher warnen schon seit Jahren vor dem Bienen- und Insektensterben. Um Bienen zu unterstützen, muss man kein Fachmann sein, am besten ist es Blumen zu säen. Im Garten, auf Brachen und auf dem Balkon. Je vielfältiger, desto besser. Am meisten fliegen Bienen auf nektar-und pollenreiche Blüten. Die Bageno Raiffeisen eG unterstützt Pflanz-Aktionen im Mai mit mehr als 1500 Bienen-Blumensamen-Päckchen im Gesamtwert von 2500 Euro. In den Raiffeisen Märkten in Bad Mergentheim, Markelsheim, Weikersheim, Niederstetten, Marlach, Dörzbach, Mulfingen und Ingelfingen kann man die Blumenmischungen kostenlos abholen. pm