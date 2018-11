Mit britischem Charme

Bad mergentheim.Die Studiowerke der Beatles nicht nur sklavisch nachzuspielen, sondern Sie für ein Publikum live und mitreißend in einer professionellen Show zu präsentieren. Das ist die Berufung der Lonely Hearts Club Band (LHCB). Ihr neues Programm „A Beatles Night: White Album…and much more“ präsentiert die LHCB am Samstag, 17. November zum 50-Jahr Jubiläum namensgebenden Beatles-Meilensteins um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Bad Mergentheimer Kursaal. Präsentiert werden die vielen Klangperlen des „White Albums“, sowie viele Hits der Studiowerke sowie ausgesuchte Leckerbissen, wie zum Beipsiel das „Abbey Road Medley“.

Gespielt wird auf vielen Originalinstrumenten, veredelt mit den Klangmöglichkeiten der heutigen Zeit und britischem Charme. Karten sind erhältlich im Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, unter Telefon 07931/965-225, an der Gläserausgabe bei der Wandelhalle, bei der Tourist-Information unter Telefon 07931/57-4820 sowie unter www.bad-mergentheim.de und an der Abendkasse. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018