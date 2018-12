Mit Coaching unterstützen

Bad Mergentheim.Die Coaching-Firma „Cotur“ aus Boxberg hat jetzt dem Bad Mergentheimer „Arbeitskreis Asyl“ 1500 Euro gespendet.

Sevda Sakiner und Stefan Kozole von „Cotur“ haben Horst Hoffmann vom Arbeitskreis Asyl vor der Markthütte des Arbeitskreises auf dem Weihnachtsmarkt den Scheck übergeben. Er ist als Soforthilfe gedacht, um aktuelle Probleme zu lösen.

Auch wenn der Arbeitskreis ehrenamtlich tätig ist und mit seiner Markthütte versucht, Einnahmen zu erzielen, ist er zur Finanzierung seiner laufenden Kosten, z.B. für die Unterhaltung des Beratungsbüros in der Zaisenmühlstraße und den Möbeltransporter, auf Spenden angewiesen. Zusätzlich kann der Arbeitskreis Asyl in 2019 über ein Pro-Bono-Budget von 4000 Euro verfügen, was die Spende auf 5500 Euro erhöht. Mit diesem Budget sollen Menschen in der gesellschaftlichen und beruflichen Integration unterstützt werden: entweder über ein individuelles Integrations-Coaching oder Coachings zur Bewerbungsunterstützung und Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. „Natürlich steht die Notsituation der Flüchtlinge im Vordergrund. Gleichzeitig haben wir eine extrem angespannte Fachkräftesituation. Jeder Mensch, den wir durch unsere gemeinsame Arbeit mit dem Arbeitskreis Asyl für den Arbeitsmarkt qualifizieren können, hilft uns, den Fachkräftemangel zu reduzieren. Gerade die Main-Tauber-Region ist durch ihre ländliche Prägung stärker vom Fachkräftemangel betroffen als andere Regionen“, so Kozole. Horst Hoffmann, Leiter des Arbeitskreises Asyl, freut sich sehr über diesen neuen Weg der Unterstützung. Er hofft auf Nachahmer in der Region Main-Tauber.

Coaching ist die Begleitung und Unterstützung von Menschen in schwierigen privaten wie beruflichen Situationen. Es hilft Privatpersonen und Unternehmen mit Herausforderungen und Veränderungen umzugehen und diese erfolgreich zu meistern. Wer an den Arbeitskreis Asyl Bad Mergentheim spenden will, kann deren Kontonummer bei der Sparkasse Tauberfranken erfragen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018