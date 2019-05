Mit den Schmerzen leben lernen

Bad Mergentheim.Etwa jeder siebte bis achte Mensch in Deutschland leidet mindestens zeitweise unter Schmerzen im ganzen Körper beziehungsweise an mehreren Stellen, ohne, dass erhebliche krankhafte Befunde an den schmerzhaften Körperteilen gefunden werden können. Oftmals heißt die Diagnose dann „Fibromyalgie“. Am Dienstag, 4. Juni, veranstaltet die Kurverwaltung in Kooperation mit dem Schmerztherapiezentrum um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema „Fibromyalgie“ im Kurhaus, Großer Kursaal.

Dr. Martin Krumbeck, Chefarzt vom Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim, wird über „Fibromyalgie – wenn der ganze Körper schmerzt“ referieren. In seinem Vortrag wird der Schmerzexperte die Hintergründe für diese Erkrankung erläutern, Selbstbehandlungsansätze erklären sowie die Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen der speziellen Schmerztherapie aufzeigen, die die Erkrankung positiv beeinflussen können.

Als Betroffene wird Katrin Meyer aus ihrem Buch „Hindernisse – Mein Leben mit Fibromyalgie“ lesen. Mit guter Beobachtungsgabe und einer Portion Humor berichtet sie aus ihrem Leben mit Fibromyalgie.

Dr. Krumbeck und Katrin Meyer stehen im Anschluss an den Vortrag und die Lesung für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Ab 19 Uhr können sich Interessierte zudem im Foyer des Kurhauses über das Schmerztherapiezentrum informieren. kv

