Mit Erhabenheit und archaischer Wucht

Anzeige

Intensiver Bezug

Der enge und intensive Text- und Inhaltsbezug mit einer sehr eindringlichen Ausdeutung stand auch im Zentrum der Interpretation durch den Chor Cappella Nova, das Bachorchester Würzburg und die vier Gesangssolisten unter Leitung von Matthias Querbach. Der 1973 geborene Kirchenmusiker, der als Cappella-Nova-Chorleiter seit Januar 2018 Nachfolger von Walter Johannes Beck ist, blickt auf seinem Gebiet auf eine jahrzehntelange Praxis zurück. Seit 2016 ist er Leiter des Bachchors Würzburg und der Würzburger Bachtage. Vom Geist und der barocken Sprachgewalt Bachs mehr als von Mendelssohns Jahrhundert inspiriert und geleitet klang auch Querbachs „Elias“-Version: Energiegeladen, mit zugespitzter, bei Bedarf explosiv ausbrechender Dynamik, plastisch durchbildeten Chorsätzen, war sie klanglich klar und hart konturiert.

In den Schlüsselszenen steigerte sich die Musik zu erhabener Feierlichkeit und fast archaisch anmutender Wucht, so etwa in den Nummern, wo Feuer vom Himmel auf die Baalspriester fällt, beim Dankeschor des Volkes für das Regenwunder, in der Drastik der Todesdrohungen oder der Anschaulichkeit der Gotteserfahrung am Horeb.

Die über 60 Sänger des Chors Cappella Nova behaupteten sich in den stets wechselnden Anforderungen aufmerksam und einsatzgenau, stimmlich wach und präsent und voll spürbarer Hingabe. Einen kleinen Wermutstropfen gab es jedoch: In dem ansonsten ausgewogenen, geschlossenen Klangbild dominierten bei den dramatischen Höhepunkten die Blechbläser allzu sehr.

Junge Sänger

Eindrucksvoll waren die Leistungen der teils noch jungen Gesangssolisten: Tenor Bernhard Schneider sang den Obadjah mit leicht beweglicher und dabei tragfähiger Stimme und geschmeidiger Phrasierung. Friederike Mauß ließ in der Rolle der Witwe und später mit ihrem klaren und ausdrucksstarken, in den Höhen strahlkräftigen, lieblich-lyrischen Sopran aufhorchen. Die Mezzosopranistin Vera Maria Bittner überzeugte mit gepflegtem Wohllaut und einer reichen Palette weicher, dunkler Farbschattierungen, bis hin zu verhaltener Dämonie in der Rolle der Königin. Die wichtige Titelrolle schließlich war dem jungen Bariton Mattthias Lika anvertraut worden, und er rechtfertigte die Wahl mit Bravour: Zu Beginn (im Duett mit der Witwe) vielleicht noch etwas farblos, lief er in seinen leidenschaftlichen, vor gerechtem Zorn bebenden Strafpredigten gegen Ahab und die Baalspriester zu erstaunlicher Form auf. Hochemotional und kultiviert kantabel in einem, zeigte er echte und tiefe Empfindung in der bekannten, von Bachs Johannespassion inspirierten Arie „Es ist genug“.

Als Zugabe präsentierte das Ensemble zum Abschluss noch eine Wiederholung des optimistischen Schlusschors.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018