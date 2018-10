Mit „feinem Gespür für das Wichtige“

Christian Schlegl ist am Deutschorden-Gymnasium kein Unbekannter: Seit 2014 ist er hier Konrektor. Jetzt wurde er zum Schulleiter ernannt.

Bad Mergentheim. Der aus Regensburg stammende Mathematik- und Physiklehrer an der Mergentheimer Traditionsschule war bereits seit dem Schuljahr 2016/2017 kommissarischer Schulleiter gewesen. Jetzt wurde auch die offizielle Amtsübernahme vom Kollegium, der Schülerschaft, von Eltern- und Freundeskreisvertretern sowie zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen gefeiert.

Schulreferentin Gudrun Schickler überreichte dem neuen Direktor keine Urkunde – das hatte sie bereits im Mai erledigt. Auch die Ernennungsurkunde zum Oberstudiendirektor hatte sie Schlegl bereits Ende Juli zukommen lassen.

Jetzt gab es Blumen für Schlegl, der als „neuer Kapitän“, so seine Worte, mit dem Schulschiff, das er durch die im Wandel begriffene Bildungslandschaft lenkt, bereits bestens vertraut ist. Deshalb, so Schickler, sei er „der Richtige“, der gut zur Schule,zur Stadt und zur Umgebung passe. Sein feines Gespür für Wichtiges, seine warmherzige Kompetenz und ein gutes Händchen für Kommunikation und Kooperation hob sie hervor und gratulierte mit großer Freude und besten Wünschen auch seitens des Regierungspräsidiums.

Ein „pädagogischer Gestalter“

Der Schulleiter, so der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhart, der Schlegl seit Jahren kennt, sei „pädagogischer Gestalter, Mastermind und Coach“ der Einrichtung, die viel mehr sei als eine „Maschine zur Wissensvermittlung“.

In Zeiten von Globalisierung und Bindungsverlusten sei wichtig, den derzeit rund 540 Schülern echtes Rüstzeug fürs Leben mitzugeben.

Für die manchmal schweißtreibende Aufgabe überreichte Reinhart augenzwinkernd ein Badetuch mit großem Landeswappen. Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar zeigte sich höchst zufrieden, dass hier „ein Insider das Ruder übernommen“ habe. Als Vertreter der Stadt, die Schulträger ist, hatte der OB den Auswahlprozess begleitet und bereits zahlreiche Gespräche mit dem damals noch kommissarischen Schulleiter geführt.

„Unterm Strich stand bei allen Gesprächen immer ein solides Ergebnis“, so Glatthaar. Die größte Schulstadt im Main-Tauber-Kreis habe eigens ein Amt für Bildung eingerichtet, sagte Glatthaar und zählte die aktuellen Schul- und Kinderbetreuungs-Aktivitäten der Stadt auf.

Karin Endres, geschäftsführende Schulleiterin der Lorenz-Fries-Schule, ergriff als Vertreterin aller Mergentheimer Schulen das Wort. Im Schulleiterkreis hätten man Christian Schlegl und seine Standpunkte kennen und schätzen gelernt, sagte sie. Hier habe er sich als beständiger, wertvoller Weggefährte erwiesen, der sich bereits als stellvertretender Schulleiter hingebungsvoll seiner Aufgabe gewidmet habe. „Lass uns weiterhin gegen Beliebigkeit angehen und für eine gelingende Kommunikation einstehen. Dann stehen wir wohl. Das ist unser Wohlstand!“, schloss Endres.

Heiter als Würfelspiel gestalteten Vertreter von Personalrat, Elternvertreter und Schüler ihre Wünsche für und an den neuen Schulleiter: Gutes Lernen, das den Schülern neben Stolz aufs Erlernte auch die sokratische Demut des „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ vermitteln soll, kreative Zusammenarbeit und Impulse für Ideen zu stetigen positiven Veränderungen wünschen sie sich, eine für Gespräche offene Führung, die Entwicklungspotentiale erkennt und fördert. Daneben Teamwork auf der Basis gegenseitigen Respekts und tatkräftiger Unterstützung. In seiner Dankesrede skizzierte sich Schlegl als „neuer Kapitän auf dem Schiff Schule“. Er könne sich auf viele erstklassig ausgebildete Spezialisten im Team des im Heimathafen Bad Mergentheim liegenden Ausbildungsschiffs verlassen.

Gut sei es für das hochseetaugliche Schiff, mit verlässlicher Reederei und eben nicht „unter Billigflagge“ mit den das Ziel der Hochschulreife anstrebenden „Kadetten“ auf große Fahrt zu gehen und diesen auch „Landgänge“ zu außerschulischen Plattformen zu ermöglichen. Letztendlich, so Schlegl, sei das DOG am ehesten mit einem Flugzeugträger zu vergleichen, der Schutz in schwierigen Gewässern biete und Möglichkeiten zum Aufbruch. Diesem wünschte Schlegl „immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.“

Vielfältige Umrahmung

Die vielfältige Umrahmung der Feierstunde dokumentierte die kulturelle Stärke des DOG: Das junge Vororchester unter der Leitung von Axel Bähr begeisterte mit John Williams’ „The Raiders March“.

Beifallsstürme gab es für das unter gleicher Leitung mit Hans Zimmers „The Rock“ brillierende Jugend-Sinfonie-Orchester Bad Mergentheim. Daniel Pakeyev überreichte mit Beethovens „Rondo e Capriccio G-Dur op. 129“ schon einmal die Visitenkarte eines kommenden Pianisten.

Bunt gestaltete der Chor der Klassen 7 bis 12 unter der Leitung von Anita Throm Randy Newmans musikalische Zusage „You’ve Got A Friend in Me“. Die Tanz-AG der Klassen 7 bis 12 zeigte unter Leitung von Nadine Koschack, wie agil und munter das DOG aufgestellt ist. Teilnehmer des Musikprofils 9 und 10 begleiteten den Sektempfang mit Stomp-Körpermusik.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018