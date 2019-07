Mit Gottvertrauen im Leben

Bad Mergentheim.Wenn sie aus dem Fenster blickt, sieht sie alle Türme „ihrer“ Stadt, in der sie seit fast 60 Jahren lebt und wirkt: Die ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin und Gymnasialprofessorin Rosemarie Krieger feiert am Sonntag bei bester Gesundheit und Lebensfreude ihren 90. Geburtstag.

Im Dienste der Geschichte

Geboren wurde Rosemarie Krieger in Königsberg, in der ostpreußischen Kreisstadt Bartenstein verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend. Nach zweijähriger Flucht und Vertreibung fand sie mit ihrer Familie zunächst Aufnahme bei Freunden in Heidenheim und konnte schließlich in Heilbronn ihr Abitur machen. Doch ihre alte Heimat trägt sie bis heute in ihrem Herzen: Sie ist nach wie vor im Vorstand der Heimatkreisgemeinschaft Bartenstein und reiste gern und ohne Groll in das polnische Städtchen. „Hartnäckig arbeite ich bis heute daran, dass die deutschen Ortsnamen der polnischen Ostprovinzen Ostpreußen, Schlesien und Hinterpommern nicht in Vergessenheit geraten“, erzählt sie im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Dies solle, so Krieger weiter, kein Revanchismus, sondern ein Dienst an der Geschichte sein.

Nach ihren Studien der Neuphilologie, Englisch, Deutsch und Geschichte an den Universitäten in Heidelberg und Münster und dem darauffolgenden ersten Staatsexamen arbeitete sie für ein Jahr als „assistant teacher“ in Southampton. Es folgte das Referendariat in Stuttgart mit dem zweiten Staatsexamen.

1960 schließlich trat sie die Stelle an, in der sie bis zu ihrer Pension im Jahr 1991 wirken sollte: Als Lehrerin und später Gymnasialprofessorin am Deutschorden-Gymnasium in Bad Mergentheim – ihrem Traumberuf. Rosemarie Krieger: „Ich hatte das sehr große Glück, mit Hilfe meiner Eltern den Beruf ergreifen zu können, den ich mir immer gewünscht hatte“.

Schon bald wurde aus „Frau Krieger“ einfach „die Bella“, abgleitet vom lateinischen Wort „Bellator“ für Krieger. „Ehemalige Schüler sagten mir oft nach, anstrengend zu sein, und das war ich wohl wirklich – um der Schüler und um der Sprache willen“, so die Jubilarin. Sprüche wie „Du gähnst raumgreifend“ oder „Wenn du vielleicht sagst, hast du noch nicht zu Ende gedacht“ zeigten ihre spitze Zunge. Von Streichen blieb sie weitgehend verschont, denn „ich habe mich einfach nicht geärgert“. Rosemarie Krieger war nie autoritär, aber sie hatte Autorität und wurde von ihren Schülern respektiert. Ob sie auch heute ihren geliebten Beruf wieder ergreifen würde? „Die Schüler wären mir schon recht, aber für die Rolle des bloßen ’Lernbegleiters’ wäre ich mir zu schade“, konstatiert Rosemarie Krieger. Die Schule war nur eine Seite der Rosemarie Krieger, die Kommunalpolitik die andere. 28 Jahre lang saß sie für die CDU im Gemeinderat der Stadt Bad Mergentheim, zehn Jahre davon war sie erste Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Ob Ausstellungseröffnungen, Jubiläen, Geburtstage und vieles mehr: Die „Krieger“ war zur Stelle und mit ihrer geradlinigen, aber freundlichen Art, ihrem unglaublichen Wissen und stets einem Schuss Ironie sprach sie die Menschen an.

Politisch tätig

„Ich habe immer gerne Reden gehalten“, verriet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie sei stets ein politischer Mensch gewesen, so Krieger, zunächst notgedrungen als Opfer der Politik, später als aufmerksamer Beobachter und schließlich im kommunalpolitischen Rahmen als politisch tätiger Mensch. Die Mitgliedschaft in der Senioren-Union und der Frauenunion gehörten dazu. Rosemarie Krieger lebt sehr gerne in Bad Mergentheim, hier ist sie heimisch geworden, hier fand sie Aufgaben und Freunde, hier begegnet sie täglich Vertrautem.

Die Dankbarkeit für ihr langes Leben sieht man ihr an. Das Alter, so sagt sie, gebe ihr Zeit für Einsichten, fürs Nach- und Umdenken, es verhelfe ihr zu etwas mehr Geduld, Nachsicht, Gelassenheit und zu erstaunlich neuen Erkenntnissen. Die Zeit der politischen Teilhabe und der Reisen ist vorbei, es blieben die guten Erfahrungen und Erinnerungen, so die Jubilarin. Rosemarie Krieger: „Zum Leben braucht man sehr viel Gottvertrauen und einen Sinn für Ironie. Ich habe – Gott sei Dank – beides. Also gehe ich jetzt getrost in das neue Lebensjahr“. In diesem Sinne: herzlichen Glückwunsch – Bella.

