Mit Klangfarben und Stimmlinien gespielt

Deutsche Weihnachtslieder zum Mitsingen und barocke Instrumentalmusik präsentierte die Singgemeinschaft Neunkirchen Wachbach im großen Kursaal.

Bad Mergentheim. Der ehemalige Leiter der Jugendmusikschule, Volker Burkhart, gab zusammen mit der Singgemeinschaft Neunkirchen Wachbach unter der Leitung von Theodor Spannagel, dem Trompeter Bernd Mühleck und dem Leiter der Singgemeinschaft im großen Kursaal ein besonderes Konzert in der Vorweihnachtszeit.

Die Zuhörer kamen, nicht nur wegen der deutschen Weihnachtslieder, sondern auch, weil man den Geiger Volker Burkhart bereits bei zahlreichen Konzerten erlebt hatte.

Gleich das erste Gedicht, das Burkhart vortrug, entzückte mit seiner versteckten Ironie und Kritik am Einkaufsrummel der heutigen Zeit. Schade nur, dass die Bühnentechnik einen kleinen Streich spielte, was aber schnell durch Austausch eines Mikrofons behoben werden konnte.

Prachtvoll serviert

Georg Friedrich Händels Violinsonate erklang nun prachtvoll serviert mit den ersten beiden Sätzen Adagio und Allegro. Vom ersten Ton an spürte das Publikum sofort die meisterliche Beherrschung des Geigenklangs von Volker Burkhart und auch die Begleitung am Klavier war in den musikalischen Händen von Theodor Spannagel bestens aufgehoben.

Die konzentrierte Interpretation setzte sich im folgenden Chor „Tochter Zion“ aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel fort. Die Chorgemeinschaft Neunkirchen Wachbach zeigte, dass sie die Fassung für Männerchor stimmgewaltig und sicher präsentieren konnte, aber auch mit dem Weihnachtslied „Leise rieselt der Schnee“ zarte Stimmfarben im Portfolio hatte.

Die folgende Weihnachtsgeschichte erzählte von einer lettischen Familie, die nach Deutschland gezogen ist und Resümee zieht, in welchem Land es bessere Weihnachten erleben kann. In Lettland, wo Weihnachten verboten war und die Menschen nur heimlich feiern konnten oder in Deutschland, wo die Kinder frei ihr Weihnachtsfest feiern können.

Unerwartete Wendung

Die Wendung, dass es in Lettland schöner war, weil es heimlich sein musste, überraschte die Zuhörer doch. Ein schöner, eher versöhnlicher Beitrag, der mit großem Applaus bedacht wurde.

Passend zum Gehalt dieser Geschichte erklang nun ein sehr zart und sensibel intoniertes Siciliano für Geige und Klavier aus der Feder des Vollenders der barocken Musik, Johann Sebastian Bach: wunderschön frei die Violinmelodie, fast romantisch verhalten in der Tonfarbe und vom Klavier mit nur getupfter Anschlagskultur untermalt.

Die Geschichte vom kleinen Wichtel, der nach langer Zeit mal wieder in die Stadt zieht, um zu sehen, wie die Menschen heute Weihnachten feiern, leitete über zu einem Block von acht Weihnachtsliedern mit den Instrumentalisten Trompete, Violine, Klavier und dem Chor. Das Publikum sang die Lieder mit Hingabe und großem Elan. Dank der sicheren und gefühlvollen Trompete, von Trompeter Bernd Mühleck geblasen, der von der Wachbacher Kapelle „ausgeliehen“ war, hatte man eine vollendete Stütze, die allen Sängern Flügel verlieh.

Die letzte Weihnachtsgeschichte an diesem Abend überraschte mit fast schwarzen Humor. Sie handelte von einer Mutter, die mal wieder eine Schlankheitskur begonnen hatte und von ihrem Mann als Weihnachtsgeschenk eine Packung Knäckebrot bekommt.. Wutentbrannt wirft sie diese in den Mülleimer – ohne zu wissen, dass darin ein Diamantring versteckt ist.

Großer Applaus

Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass der Ring in einer weiteren Knäckebrotschachtel steckte, die der Vater der inzwischen kleinlauten Mutter übergibt. Der wird zwar von seiner Frau dafür geschimpft, sie versichert ihm aber gleichzeitig, dass sie ihn immer wieder heiraten würde. Das schmunzelnde Publikum spendete der Geschichte herzlichen Applaus.

Es folgte eine überaus fröhliche Violinsonate von Georg Philipp Telemann, überschwänglich und virtuos musiziert von Burkhart und Spannagel. Das Konzert klang dann eher verhalten aus mit den beiden romantischen Liedern „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Maria durch ein Dornwald ging“. Hier zeigte die Singgemeinschaft Neunkirchen Wachbach eindrücklich, was sie unter der Leitung von Theodor Spannagel gelernt hat, nämlich mit Klangfarben und Stimmlinien zu spielen.

Nach großem Applaus gab es als Zugabe „Tochter Zion“ aus dem Messias von Händel. Ein großes Bravo für dieses großartige Konzert, das sich auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar nicht entgehen ließ und wie das Publikum im Nachgang in den höchsten Tönen lobte.

Wer jetzt Lust bekommen hat, in dem Chor mitzusingen, der sich noch weiteren Zuwachs wünscht, meldet sich per E-Mail bei: Oliver-mgv-neunkirchen@gmx.de.

