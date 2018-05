Mit kulturellem Kapital Kontinuität schaffen

Anzeige

„Was Menschen tun, ist Kultur“, sagte Mezger. Beispiele seien das Essen mit Messer und Gabel, aber auch das Lösen von Streitigkeiten. Dennoch gebe es kulturelle Unterschiede, deutlich würden diese etwa beim Vergleich von China und Europa. Habe man im 18. Jahrhundert in Europa unter Kultur vor allem Religion und Philosophie verstanden, so habe sich die Bedeutung im Laufe der Zeit erweitert.

„’Jeder darf nach seiner Façon selig werden’, war auch eine Kulturleistung“, betonte der Professor. Und in der globalisierten Welt von heute mit „mehr Kulturkontakten denn je“ komme dem dadurch beförderten Austausch eine immer größere Bedeutung zu. Mezger sprach von einem „erweiterten Kulturbegriff“, sowie dem „Wandel und der Annäherung durch Kulturbegegnung“. Außerdem gelte es, sich der Populärkultur zu widmen, „denn: „Auch das Bauerntheater ist Kultur“.

Kultur müsse vor den Hintergründen Zeit, Raum und Gesellschaft betrachtet werden, forderte Mezger. Zeit sei dabei die Geschichte, der Raum der jeweilige Ort und Gesellschaft stehe für Soziales.

Der Wandel gehe weiter, Feste als „zyklische Kulturerfahrungen“ veränderten sich schnell, dienten aber dennoch als Begegnungsorte für verschiedene Kulturen. Während „Traditionalist“ bereits zum Schimpfwort geworden sei, erfahre Tradition gleichzeitig eine neue Wertschätzung. Allerdings sei auch in der Kultur alles dem Fortschrittsgedanken untergeordnet. Mezgers Folgerung: „Kultur braucht ein moderates Maß an Wachstum“, und Heimat sei durchaus ein „Wert an sich“. Das gelte es auch in der „totalen Info-Gesellschaft“ zu beachten“, wobei auch hier die Frage gestellt werden müsse, wer beispielsweise die Internet-Kultur beherrsche.

„Wer hat die Macht darüber, was im Netz zu finden ist, wer hat die Kontrolle über die Daten und Inhalte, die ständig online gestellt werden?“ In der (weltweiten) Kultur gebe es einen großen Umbruch, und „Kultur“ bleibe ein umfassendes Thema.

In Europa drifte sie zunehmend auseinander, gleichwohl überschreite sie nationale Grenzen und Kontinente. Während die EU lange als ökonomische Union empfunden wurde, besinne man sich heute auf die europäischen Werte und verweise auf „kulturelles Kapital“. Und das sei „wertbeständiger“ als Geld und materielle Werte, betonte der Redner. Schließlich schaffe es der Kulturverein seit numnehr 70 Jahren, mit kulturellem Kapital Kontinuität zu schaffen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.05.2018