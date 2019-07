Mit leichtem Gepäck in den Urlaub reisen

BAD MERGENTHEIM.Mit der „Onleihe“ genannten Digital-Bücherei kann man als Bibliothekskunde via Internet Medien aller Art ausleihen – ganz einfach per Download. Jetzt feiert das System, das auch in Bad Mergentheim angeboten wird, seinen zehnten Geburtstag.

„Mit der Onleihe haben wir unser Gesamt-Angebot mehr als verdoppelt“, zieht die Bad Mergentheimer Bücherei-Leiterin Magdalene Hellmuth eine positive Zwischenbilanz. Denn zu den 50 000 Medien vor Ort kommen dank des Digital-Angebotes weitere 60 000 E-Books, Hörbücher, Filme, Zeitungen und Zeitschriften sowie Musikalben hinzu. 2009 wurde der Verbund Onleihe Heilbronn-Franken gegründet. Heute können die Einwohner von 36 Kommunen auf das virtuelle Medienangebot zugreifen. Allein in Bad Mergentheim werden jährlich über 25 000 Medien digital entliehen. Zum runden Geburtstag gibt es die Möglichkeit für einen Schnupperausweis für drei Monate (www.onleihe-hn.de). Die Bücherei-Leiterin betont, dass mit dem Aufbau der Onleihe keine Einschnitte beim Präsenzbestand vor Ort einhergingen: „Dieser Bestand wird weiterhin gepflegt und ständig erneuert.“

Alle Inhaber einer gültigen Lesekarte der Mergentheimer Stadtbücherei können den Onleihe-Service nutzen. „Damit reist man auch mit leichtem Gepäck in den Sommerurlaub“, sagt Hellmuth. Aber auch die Bücherei vor Ort hat die ganzen Sommerferien über geöffnet – mit Ausnahme vom 3. bis 6. September. Die Rückgabe der E-Medien erfolgt automatisch, die Datei kann nach Ende der Leihfrist nicht mehr aufgerufen werden, somit können keine Versäumnisgebühren entstehen. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019