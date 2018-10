Mit Lkw nach Unfall geflüchtet

Bad Mergentheim.Obwohl er mit seinem weißen Lkw in der Lothar-Daiker-Straße Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursacht hatte, war ein Mann am vergangenen Freitag, 19. Oktober, einfach weitergefahren. Eine Anwohnerin hatte den Unfall gegen 12.20 Uhr beobachtet. Der unbekannte Mann war mit dem großen Transporter zunächst rückwärts gegen eine Straßenlaterne geprallt, die nach hinten gedrückt wurde. Dabei wurden auch ein Straßenschild und ein Betonsockel beschädigt. Der Fahrer im Alter von etwa 50 Jahren und der Beifahrer im Alter von circa 30 Jahren stiegen aus und begutachteten den Schaden. Dann flüchteten beide mit dem Lkw, ohne die Polizei zu verständigen. Weitere Zeugen, die Angaben zu der Fahrerflucht geben können, sollten sich unter Telefon 07931/5499-0 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018