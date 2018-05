Mit Messer bedroht

Anzeige

Hohebach/Herbsthausen.Ein Taxi bestellten sich eine 28-Jährige und ihr Freund in der Nacht zum Sonntag, um sich nach einem Besuch auf dem Bockbierfest in Herbsthausen nach Hause fahren zu lassen. Zwei Männer wollten mitfahren und es wurde vereinbart, dass sich diese am Fahrpreis beteiligen. In Hohebach angekommen weigerten sich die beiden zusätzlichen Passagiere, die ausgemachten 20 Euro zu bezahlen, weshalb es laut Polizeibericht auf dem Kirchplatz zu einem Streitgespräch kam. Ein 26-Jähriger zog dabei ein Messer und bedrohte die 28-Jährige mit den Worten „ich stech’ dich ab“. Die alarmierte Polizei beschlagnahmte das Klappmesser und machte mit dem jungen Mann einen Atemalkoholtest. Die Frau und ihr Begleiter fuhren danach allein mit dem Taxi weiter, gegen den 26-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt. pol