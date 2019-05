Mit neuen Räumen Traum erfüllt

Der Umbau ist ebenso geschafft wie der Umzug der „Tagesklinik“ von der Wolfgangstraße in die Innenstadt. Am Samstag wurde die Praxis von Dr. Steffen Löw (Hand- und Unfallchirurgie) am Ledermarkt eröffnet. Unser Bild zeigt (von links) Investor und Bauherr Dominik Möhler, Bauleiter Stefan Porasil sowie Christine und Dr. Steffen Löw.

© Kuhnhäuser