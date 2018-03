Mit Pistole geschossen

Anzeige

Bad Mergentheim.Offenbar hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag mit einer Schusswaffe auf die Verglasung eines Einkaufszentrums in der Wolfgangstraße gezielt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den etwa 18-Jährigen und 180 Zentimeter großen Mann, wie er im Haupteingangsbereich eine schwarze Pistole aus der Tasche zog, die Mündung auf die Verglasung neben der Zugangstüre setzte und abdrückte. Der Unbekannte steckte die Waffe danach in die Handtasche seiner unbekannten Begleiterin und lief in Richtung Bahnhof davon. Der Mann wird als schlank beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare und trug eine dunkle Lederjacke sowie eine schwarze Jogginghose mit zwei weißen Längsstreifen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, das Polizeirevier Bad Mergentheim (Telefon 07931 / 5499-0) zu verständigen.