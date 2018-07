Mit rund 166 500 Plastikdeckeln 333 Polio-Impfungen finanziert

Anzeige

Bad Mergentheim/Königheim.Kinder und Jugendliche der Schulen St. Bernhard in Bad Mergentheim, der Grundschule Oberlauda sowie des Kindergartens Königheim haben seit Februar rund 166 000 Plastikdeckel gesammelt.

Ausgehend vom Unterrichtsthema „Armut und Reichtum in der Welt“, haben sich Schülerinnen der Klasse 9a der Realschule St. Bernhard in Bad Mergentheim zusammen mit ihrem EWG-Lehrer Gedanken gemacht, wie man denn Menschen auf der Welt helfen kann, denen es nicht so gut geht, wie uns in Deutschland. Schnell stießen die Schülerinnen im Internet auf die Aktion „Deckel gegen Polio“, bei der man durch die Sammlung von Plastikdeckeln Impfungen gegen Polio finanzieren kann.

Kinderlähmung oder Polio ist eine hoch ansteckende Krankheit, die vor allem Kleinkinder, aber auch Erwachsene bekommen können. Das Virus verursacht dauerhafte Lähmungen, die Infektion kann sogar tödlich verlaufen. Polio ist unheilbar, mit einer Impfung kann man aber lebenslangen Schutz vor Polio erreichen.