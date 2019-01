Bad Mergentheim.Mehrere Tage lang waren 28 Sternsinger und Gruppenleiter bei Wind und Wetter in Privathäusern, Seniorenheimen und Kurhäusern in Bad Mergentheim unterwegs und sammelten unter anderem für Kinder mit Behinderung in Peru. So kamen mehr als 9000 Euro zusammen. Dass Sternsingen auch Spaß macht, zeigen Alena Remmel, Tamina Köber und Leni Maier (von links). pm/Bild: Sarah Walter

