„Mit viel Aufwand Natur zu ihrem Recht verholfen“

Die Euphorie und somit die Aussicht auf das große Potenzial der möglichen Flächen war am Anfang des Verfahrens 2012 seitens der möglichen Projektierer, aber auch großer Teile des Gemeinderats und der Bevölkerung riesig. Geschürt wurde dies vor allem auch, nachdem in den von den Projektierern beauftragten Gutachten so gut wie keine signifikanten Verhinderungsgründe auf Grund naturschutzrechtlicher Belange festgestellt wurden. Offen wurde das Potenzial für bis zu 25 über 200 Meter hohe Windkraftanlagen kommuniziert.

Die Bürgerinitiative bezweifelte von Anfang an, dass die offiziellen Gutachten auf die sich die Entscheidungen des Gemeinderats und der unteren Naturschutzbehörde stützen sollten, die Tatsachen in der Natur widerspiegeln. Dies war Grund genug, selbst unter großem Einsatz und Zeitaufwand der Natur zu ihrem Recht zu verhelfen. Die gewonnen Erkenntnisse wurden in der zwischenzeitlich gewachsenen, guten Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und Teilen des Gemeinderats zu einem Gesamtpaket geschnürt, das die anfänglichen offiziellen Gutachten ad absurdum führte. Die Weiterführung des Verfahrens lediglich auf den nun erwiesenermaßen ungenügenden und fehlerhaften Grundlagen hätte dem Thema eine ganz andere Richtung gegeben, geltendes Recht wäre gebeugt worden und unsere Heimat und Natur wäre unter die Räder gekommen.

Hierbei hätten sich die engagierten Bürger der BI Unterstützung mancher potenzieller und nach eigenem Befinden qualifizierter Organisationen, Verbände oder selbst ernannter Naturschutzparteien gewünscht. Leider wurde man hier schwer enttäuscht. Nicht nur, dass man nicht unterstützt oder die Arbeit zumindest gewürdigt wurde, nein, die Arbeit der BI wurde in Misskredit gezogen und öffentlich wurde zum Beispiel unterstellt, mit gefälschten Daten zu arbeiten.“

Weiter heißt es in der ausführlichen Stellungnahme: Es seien auch in einer Ratssitzung die Belange der Investoren vor die der Natur gestellt worden. Ebenfalls über das Verhalten und die Untätigkeit von Teilen der örtlichen Naturschutzgruppe in Bad Mergentheim zum Thema seien die Mitglieder der BI „bis heute schwer enttäuscht“. Die Bürgerinitiative teilt mit: „Hier werden bis heute ideologische Gesichtspunkte vor die Belange der Natur und der hier lebenden Bevölkerung gestellt.“

Eine fruchtbare Zusammenarbeit gebe es in der Zwischenzeit mit der Stadtverwaltung, Teilen des Gemeinderats und auch mit einzelnen engagierten Naturfachleuten, die nicht zur BI gehören.

März und Ulmrich fahren wie folgt fort: „Doch wird sich die BI nicht weiter mit der Vergangenheit beschäftigen.

Der Blick geht nach vorne, und das Heft des Handelns soll in der Hand behalten werden. Da sich in der Zwischenzeit engagierte Mitglieder der BI ein profundes Wissen angeeignet haben, werden die Aktivitäten vor allem im Hinblick auf weitere Naturbeobachtungen, unabhängig vom weiteren Verlauf des Verfahrens fortgeführt. Ob dies zu einem späteren Zeitpunkt als Bürgerinitiative oder als neue und unabhängige Naturschutzgruppe erfolgt, wird die Zeit zeigen.

Die Ausweisung der restlichen 61 Hektar der Teilfläche Zone 2 in Althausen ist sicherlich ein großer Wermutstropfen für die BI. Hier spielen leider auch die Gegebenheit der Nachbargemeinde Boxberg/Bobstadt und des derzeit dort entstehenden Windparks mit hinein. Doch auch hier ist noch nicht aller Tage Abend. Im gegenwärtigen Verfahrensstand wird lediglich eine Fläche, die die Möglichkeit zur Bebauung bietet, ausgewiesen. Nicht mehr und auch nicht weniger, noch ist nichts gebaut.

Es ist noch etwas Zeit und es werden noch weitere Verfahrensschritte folgen in denen mögliche Einsprüche geltend gemacht werden können und durch uns auch geltend gemacht werden.

Die BI wird weiterhin mit gleicher Intensität den naturschutzrechtlichen Belangen nachgehen, Fakten sammeln und diese zum gegebenen Zeitpunkt über den eigenen Rechtsbeistand ins Verfahren einbringen.

Ein Nachlassen wird es nicht geben!“ bi/sabix

Freitag, 02.03.2018