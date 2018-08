Mit viel Engagement ehrenamtlich tätig

Anzeige

Apfelbach.Seinen 70. Geburtstag feiert am morgigen Sonntag Josef Reisenwedel aus Apfelbach. Nach der achtjährigen Schulzeit in Apfelbach (zu dieser Zeit wurden alle acht Klassen in einem Raum im Rathaus unterrichtet), besuchte er die Landwirtschaftliche Winterschule in Bad Mergentheim und bewirtschaftete anschließend den elterlichen Betrieb bis zu seinem Rentenalter.

Neben seiner aufwendigen Arbeit bekleidete er jedoch noch zahlreiche Ehrenämter: 2010 wurde er vom Katholischen Landvolk Stuttgart zum Vorsitzendes des Dekanats Bad Mergentheim gewählt, seit 15 Jahren leitet er als Vorsitzender die Katholische Landvolkgruppe Apfelbach und von der Katholischen Erwachsenenbildung Mergentheim wurde er in den Dekanatsrat gewählt.

Seit vielen Jahren wirkt er auch im Kirchengemeinderat der St. Gumbert-Gemeinde in Apfelbach mit und ist seit zwölf Jahren Vorsitzender des Gesangvereins Concordia 1872 Apfelbach.